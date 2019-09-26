一文看任正非对话人工智能专家：不担心对手打垮华为

任正非和华为公司战略部总裁张文林对话美国著名计算机科学家Jerry Kaplan和英国皇家工程院院士Peter Cochrane。在本次咖啡对谈中，几位嘉宾就人工智能技术的发展、对社会的影响，以及华为5G、6G技术的研发与应用等议题展开了讨论。

在对话中，任正非谈到了人工智能对未来人类就业的影响。他表示，人工智能只会给这个社会创造更大财富，带来更高效率，而有了更多的财富和更高的效率，就业的问题自然会解决。与此同时，人工智能是会影响和塑造国家的核心变量，一个国家会因为它发生翻天覆地的变化。

在被问及面对华为5G技术遭遇的不信任，是否会感到失望以及遗憾，任正非表示，“我觉得时间长了还是会有很多信任的”，任正非称，现在欧洲还是大规模地给华为很多机会。他认为，全世界还是给了华为很多机会，这已经很宽容了。

任正非称，对隐私保护要科学地分析和管理，特别是一个主权国家对信和数据应该怎么管理，这是每个主权国家自己的事情，而不要跨世界有一个统一的标准。

在提问环节，当被问及如何用好技术、实现技术包容性时，任正非称，华为把技术当成技术，技术只是一个工具。“我们把5G就是当成一个鸡蛋，不要把5G当成原子弹，我认为就可以普遍使用了。”

他并不认为竞争对手会产生威胁，反而会带来鞭策，促使前进。因为靠他自己总是督促员工好好干活是不行的，靠狼领着羊跑，羊才最健康。因此，他不担心会出现强大的竞争对手，甚至把华为打垮。

任正非表示，“我估计明年上半年我们的财务报表还会好，不会差，也不会大增长。到明年年底人们就更相信华为真的是活下来了。到2021年以后，大家会看到华为恢复增长。”

在对话的最后，任正非谈到“华为发债300亿元”一事，他表示，发债的成本很低，才4%的成本，而“如果增加员工对企业的投资，这个成本太高了，分红太高了。”

以下为本次咖啡对话要点：

对话嘉宾：

Jerry Kaplan 全球顶级计算机科学家、人工智能专家和未来学家

Peter Cochrane 英国皇家工程院院士、大英帝国勋章获得者，英国电信前CTO

任正非 华为公司总裁、创始人

张文林 华为公司战略部总裁

谈人工智能：

大规模的新技术会在未来20、30年产生突破

在对话中，任正非表示，人类社会今天正处在新理论、新技术爆发的前夜，在这个时代大规模的新技术都会在未来20、30年产生突破，跨学科领域的突破或者单学科技术的突破，给我们带来新的机会。

任正非举例称，电子技术很快就到了3纳米、1纳米，基因技术也会在未来20、30年产生非常大的突破，它对生物科技，对生命科技，对纳米医疗都会起到巨大的作用。这样的情况下，如果电子深入到更加精密的时候，和基因结合起来，这个社会形态会是什么样子？我们根本就不可能想到。

任正非表示，新时代给我们打开了一个强大的机会窗，这个机会窗中，我们怎么能够更多努力，全世界的科学家、全世界的工程师、全世界团结起来，迎接这个新时代，这是我们所期望的。对未来的不可置信，我们不用忐忑不安，我们应该勇敢迎接这个新的时代。

谈人工智能对就业影响：给社会提出了新命题

在对话中，任正非谈到了人工智能对未来人类就业的影响。他表示，人工智能只会给这个社会创造更大财富，带来更高效率，而有了更多的财富和更高的效率，就业的问题自然会解决。与此同时，人工智能是会影响和塑造国家的核心变量，一个国家会因为它发生翻天覆地的变化。

任正非认为，这样的情况下，我们要把人工智能变成整个国际社会和社会结构发展的一种动力，而技术的发展取决于这个国家的基础能力——它包括教育、人才，还有行业成熟性的算法、算力与基础设施的提供。“我认为这个时代到来后，将使人类变得更加繁荣。”

至于就业问题，任正非称，人工智能给一个社会、一个国家提出了新的命题。人类曾经经历过工业革命时代，那时对每一个就业者的要求是只要接受中等程度就可以适应社会结构。然而，到人工智能这个时代，可能要提高人工的教育水平。每个国家都需要在这一点努力，不见得一定是大国才能成功。“我认为很多中小国家由于人工智能的实现，也可以变成一个很大的生产能力。只要有更大创造财富的能力，就能给更多人机会。”

谈华为5G：

5G被质疑？任正非：历史证明5G对人类会创造出财富的

在对话中，主持人问到“为什么人们对华为和华为所做的事情有这么多的不信任呢？”对此，任正非回答称，历史会证明人工智能、5G对人类会创造出财富来的，今天大家对新技术还是要给予一种宽容和信任。

任正非称，几百年前工业革命的时候，大家也不相信纺织机械，都把纺织机械砸毁了；当初火车刚出现的时候，也是被嘲笑的；中国高铁甬温事故发生后，大家也是一片否定的声音。可是“今天没有人说高铁不好，我估计一百个人都说高铁是好东西。”

任正非认为，人们要给新生事物一种信任、一种宽容，创新的最大特点就是给大家一种学术上的自由，允许你奇思怪想，“现在大家对5G也是争论不休，要历史来证明这些人工智能、5G对人类会创造出财富来的。”

世界还是给了华为很多机会

在被问及面对华为5G技术遭遇的不信任，是否会感到失望以及遗憾，任正非表示，中国在过去是一个贫穷的国家，也是一个落后的国家，大家认为中国不可能赶上来，就和火车一样，当火车跑得比马车快，会出现新生事物的不信任。

“我觉得时间长了还是会有很多信任的”，任正非称，现在欧洲还是大规模地给华为很多机会。他认为，全世界还是给了华为很多机会，这已经很宽容了。“我已经很满足了，我不能让人人都能理解我们，至少在短时间里面。”

张文林也表示，目前看到的所谓的不信任主要是来自于不了解5G的一些人，真正了解5G的，包括运营商普遍都还是非常信任的。“这也是为什么虽然有很多噪音、很多干扰，我们现在5G的业务发展得非常好。”

谈5G授权给美国公司：我们有信心跑赢

对话中，任正非谈到“5G技术授权”时表示，“我们不是授权给所有的西方公司，我们是授权给一家西方公司，独家让你一家公司来获得我们的许可，这样的话它才有规模的市场给它支撑，我们觉得这一家公司应该是美国公司。”

任正非解释称，因为欧洲、韩国和日本都有自己的5G，它应该在改进和发展过程中去调整。而“美国现在缺这个东西，我们应该独家许可给美国公司获得这个东西，而且它可以在全世界跟我们竞争，不是仅限定在美国市场范围，它可以在全世界范围共同竞争。”

任正非表示，愿意将华为所有5G技术公平、无歧视地授权给一家美国公司，所授权的内容覆盖5G的专有技术，包括源代码、硬件技术、测控、交付、生产上的经验，甚至芯片设计也可以授权。

“我们希望将来在新的起跑线上，能和欧洲、日本、韩国、美国在同一个起跑线上再次起跑，再次共同为人类做贡献。因为我们有信心能跑赢，所以我们就有信心开放。”任正非说道。

不担心会出现强大的竞争对手，甚至把华为打垮

谈及或会因此为其他公司制造成长为华为巨大竞争对手的机会，任正非认为，首先，华为也会因此获得金钱，可以去买很多“柴火”，“把我们在新技术创新的这个火烧得更大、更旺、更有机会领先。”其次，华为引入了强大的竞争对手，就迫使公司19万员工谁也不能惰怠，谁也不能睡懒觉，因为“睡完懒觉起来可能就是死亡”。他并不认为竞争对手会产生威胁，反而会带来鞭策，促使前进。因为靠他自己总是督促员工好好干活是不行的，靠狼领着羊跑，羊才最健康。因此，他不担心会出现强大的竞争对手，甚至把华为打垮。

“真把华为打垮我才真高兴，说明世界就更加伟大、更加强大了。但是如果华为跑得很快，我们跑得慢的羊都给吃掉了，都不用裁掉这些跑不快的员工，这些员工都让狼吃掉了，有什么不好呢？”任正非说道。

会继续购买美国公司零部件不会记恨

任正非表示，美国公司愿意给华为供给零部件的时候，华为一定是要购买的，“我们也不会有什么记恨的问题。”

任正非称，宁可华为自己的零部件少生产一点，我也要买。“为了维持这个社会全球化的问题，我们不会走自力更生的道路，这样是一个封闭的结果，我们长期的理想还是要融入这个社会。”

谈无后门协议：

华为可以与任何国家和运营商签订无后门协议

在对话中，任正非表示，华为愿意支持欧洲对全世界的设备商和运营商进行“体检”，“体检”就是都不能装后门。华为有信心跟各个国家签订“无后门”协定。

任正非称，华为三十多年来，证明了没有恶意的动机，“虽然英国发现了我们一些问题，我们愿意改进。”

任正非表示，华为现在投入大量的研发经费，解决适应欧洲GDPR的隐私保护，公司未来五年网络进步的既定的目标，是要确立网络的安全，即隐私保护作为高级目标。其次是要建立极简的网络、击键的设备，极简的这些东西，使网络变得更加简化，更加安全、更加可靠、更加快捷。“这一点来说，我们正在努力做这一件事情，我们就敢跟各个国家的政府承诺，我们可以保证这件事情我们是能做到的。”

谈鸿蒙系统：

鸿蒙系统的终端服务目前还在努力中

任正非表示，鸿蒙系统是为物联网研发的，它最大的体现是低时延，但是鸿蒙系统可能为终端提供服务，“现在我们还在努力中，如果美国GMS还是不能给我们开放，我们可能要自己在这个问题上做出一些努力。”

互联网时代讲科技脱钩根本不现实

任正非表示，全球产生两个生态和分裂的可能性并不存在。

在他看来，现在美国应该还是在世界上最领先的地位，是世界最强大的国家，有最强大的科技，它就像喜马拉雅山顶山的雪水一样，但如果喜马拉雅山上的雪水不准流到下面来，下面的庄稼干死了，上面的雪水也没得到什么利益。应该是上面的雪水流下来，浇灌下面的庄稼，从庄稼里分取一部分利益。这就是世界走向一个全球化的目标。“尽管美国可能跑在前面一点，我们跑在后面一点，但我们来自于喜马拉雅山的雪水还是同样的。”

他认为，发展中国家得不到供给时会寻找替代，当山上的雪水不能流下来，山上很冷，也会冻得很僵，科学家要吃饭，工人也要吃饭，不去赚钱的话科学技术就不能变成商业和商品，不能占领全球市场，那它的经济也就无法运行。“所以，我认为客观事物迫使哪一家都不可能脱离这个世界，哪一家都不可能重建一个区域的环境，只是实现形式比较坎坷，但不管怎么样崎岖的道路，世界的道路都是通的，互联网时代再讲科技脱钩根本不现实。”

张文林也进一步解释称，哪一个标准更加开放、更加拥抱全球，哪个就会赢。经历了3G、4G到5G，全世界都拥抱了3GPP的标准，而另外一个本来非常先进的技术，以及投资该技术的所有公司都走到了错误的道路上。“所以，我们公司是亲历了这个整体历史的，对于这一点，我们拥抱全球、开放创新和合作共赢，我们是发自内心地坚信。”

谈隐私保护：

要科学管理是每个主权国家自己的事

谈及数据和隐私保护问题，任正非认为，不同国家对数据和隐私保护的概念是有很大区别的。中国人可能过去相对保守、落后，现在已经变得更开放。他先举了个例子——年轻人每天都会自己把他做的任何事情贴到网上。“这就是中国年轻人和我们的区别，他们认为他们什么都不需要保护，贴上去。”

其次，他指出，隐私保护要有利于社会安全和个人安全，还要有利于这个社会的进步，完全过分的隐私保护如果对社会造成伤害也是不好的。比如现在，开车走到哪里都会被拍照识别出来，这是有权限的，通过这样的保护，社会治安基本上连小偷都没有了。与此同时，这也可能产生冒险的行为。

任正非称，对隐私保护要科学地分析和管理，特别是一个主权国家对信和数据应该怎么管理，这是每个主权国家自己的事情，而不要跨世界有一个统一的标准。“只要这个国家在不伤害好人的情况下，能保护好人，有利于社会治安，这个主权国家有权对自己的数据进行管理。”

始终支持GDPR体系华为设备要坚决实现这一点

当提及中国何时会出台隐私数据保护的相关法律时，任正非表示，应该出台隐私保护法，而且要处置非法获取数据和应用数据的行为，要非常严格。

他举例称，中国也出现了盗卖数据的情况，怀孕与否、谁是产妇等信息被坏分子盗用，把数据卖给做奶粉的公司，使其向用户推销，这是暴露隐私，是不正确的。

在他看来，中国要加强相关保护、加强立法并进行严惩。“我们始终支持欧洲GDPR的体系，我们的设备坚决要实现这一点。我也支持我们国家不断在信息管理上一步步地进步，我认为这两年有不少进步。”

他同时感慨，逐步地改变中国的隐私保护，让大家生活在一种又祥和、又安全的环境中，是人民最渴望的幸福。

谈新技术：

华为没有想做商业霸权希望在新技术上做贡献

对话中，谈及对待新技术的态度，任正非认为，中国首先要抓基础教育。基础研究使得中国具有和世界同轨的能力，现在整个教育体系还是美国、英国等西方国家最发达，因为其对学术自由、宣传自由非常开放，相比之下，中国统一教材，出来就比考分。中国科学技术的突破需要领军人物，领军人物就还要高一点。

他也谈到了这样的背景下，华为受到的影响。在他看来，作为基于全球化的公司，时代赋予华为以新的要求和机会。华为有3万多外籍员工，其中包括相当大的科学家群体；华为有7、8万研发人员，其中既有科学家也有顶级专家，他们结合起来，形成一种新的突破的机会。

“我们就是想在新技术上为人类多做一些贡献，并没有想做商业的独家霸权，我们不是上市公司，我们不谋求财务报表变好，我们谋求的就是我们的实力在增强就可以了。所以，我们觉得没有什么事情限制着我们。”任正非称。

科学掌握在少数人手里要对“少数”进行保护

在对话中，任正非表示，整个社会对新技术都要有宽容，因为没有学术的自由是不可能有创造发明的。

任正非称，当创造发明出来的时候，它有时可能是有利于人类，有可能不利于人类，要创造发明后我们慢慢去认识。比如社会学家就对人工智能提出了若干伦理方面的质疑，但“我觉得至少30年以内不会出现社会学家所想到的问题。”不妨把人工智能的问题放得更加宽容些，不要老是阻挡人工智能的前进。”

任正非还认为，新技术、新科学、新思想总是突破了人们的传统，总是不被多数人接受，科学就是在少数人手里，如果用互联网投票来评价的话，一定是否定的，因为多数人不明白。所以，要对少数进行保护。

技术应通过市场竞争和比较来选择共享福祉

在提问环节，当被问及如何用好技术、实现技术包容性时，任正非称，华为把技术当成技术，技术只是一个工具。“我们把5G就是当成一个鸡蛋，不要把5G当成原子弹，我认为就可以普遍使用了。”

他认为，首先技术不要政治化，而是通过市场的竞争和比较来选择，这样就可以大家共享同一个新技术带来的福祉。

谈6G研发：

华为6G和5G技术并行开发6G规模化还很早

谈及华为6G技术的开发进展，任正非表示，华为6G和5G的技术在开发过程中是并行的，6G早就在接触了。

他介绍，6G主要是毫米波，因为它有非常宽的带宽，但可能会牺牲发射的距离。“所以，6G真正规模化工程投入使用，对我们公司来说还很早，还是有限的过程。”任正非说。

明年上半年华为财报不会大增长当然也不差

在对话中，任正非表示，“我估计明年上半年我们的财务报表还会好，不会差，也不会大增长。到明年年底人们就更相信华为真的是活下来了。到2021年以后，大家会看到华为恢复增长。”

谈“发债300亿”：

任正非：成本很低为了增强社会信任

在对话中，任正非谈到“华为发债300亿元”一事，他表示，发债的成本很低，才4%的成本，而“如果增加员工对企业的投资，这个成本太高了，分红太高了。”

任正非提到，关于发债这个事情，他刚开始并不知道，是之后看到外面有新闻，他才打电话去问资管部门的人，资管部门说“我们必须在最好的情况下发债，增强这个社会的了解和信任，不能到困难再发债。”

任正非称，过去华为主要是在西方银行融资，现在西方银行融资的管道慢慢地不是很通畅了，华为就改换在国内银行融资，试试看。“反正他们愿意发多少债他们就发多少债，我们的资金比较宽裕。”

谈印度市场：

任正非：宽带数据通信需适应性政策

在提问环节，谈及对印度市场的看法时，任正非表示，印度过去对电信管制是只对话音规则的管制，变成宽带数据通信，如何出台新的适应性法规和政策，印度政府需要思考。“基础设施是一个国家经济发展的基础，通信是基础设施的一部分，这是很重要的一部分。”

张文林也认为，印度有非常好的人才和基础，15年前华为就在印度设立了一个很大的研究中心，至今有3000多人，并且这个研究中心一直在发挥着非常重要的作用。他强调，印度市场一直是华为一个重要的市场。“我们这么多年在印度市场的经营还是非常好的。印度市场的管制政策也是相对开放的，跟我们有非常多的沟通和交流。”