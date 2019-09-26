买盲盒、送瑕疵：买家和炒家谁更在意？

有人说，70后炒房，80后炒股，90后炒币，00后炒鞋......那么，如今炒盲盒的都是什么人呢？

有相关报道称，目前很多20多岁的年轻人每年花在盲盒上的开销高达几十万，甚至上百万元。而作为比炒币门槛低、比炒股富得快、比炒鞋更安全的全新“炒品”，盲盒也为一些年轻人创造了动辄几十倍的收益。有网友表示，一只隐藏款的盲盒公仔，在二手市场上的售价甚至是“入手”价格的30-50倍。在炒家与粉丝的追捧下，炒盲盒似乎成了一股新的风潮。

但是，当灰产盯上了盲盒市场，山寨、赝品、灰产利益链也就随之产生。你还敢炒吗？

二手隐藏款公仔有点儿假

“我怀疑，我在二手电商平台购买到的盲盒公仔是假的，到手后发现做工实在太无语了。”近日，读者“樱桃”向懂懂笔记爆料称，自己花了近千元在闲鱼上淘到了一款隐藏款盲盒公仔。但是仔细观察后发现做工比较粗糙，喷涂有多处瑕疵。

尽管她购买盲盒公仔只为了收藏，并不为增值后出售。但粗糙的做工和喷涂工艺，依旧让她感到很郁闷，“因为不是官方渠道购买的，所以也很难找官方鉴定，只能网上查查鉴定攻略了。”

樱桃是一位95后，近半年来迷上抽盲盒的她几乎每个周末都要去泡泡玛特，在盲盒自助贩售机上花个三、四百元，购买六、七个盲盒试一试手气，看看能否抽到系列公仔中的隐藏款。

和不少年轻女生一样，她最喜欢的盲盒公仔是Molly。但是半年多在盲盒上的花费虽然超过了两万元，抽中隐藏款公仔的次数却极少。“不知道是运气不好还是怎么了，身边姐妹偶尔也能拿到隐藏款的，但我抽到的款却是重复再重复。”

她告诉懂懂笔记，虽然不是为了高价转卖，但虚荣心还是促使她想得到一款隐藏款molly，以便在姐妹面前“炫耀”。无奈之下，她想到了一个“取巧”的办法，那就是到淘宝、闲鱼等电商平台上购买二手隐藏款molly。

九月初，她相中了胡桃夹子系列中的隐藏款——小王子，并以980元的价格与卖家成交。“拿到之后我就傻眼了。反正有好几处都有瑕疵，心里真的太难受了。”

通过樱桃提供的实物照片可以看到：公仔湖蓝色的眼睛喷涂显得一边高、一边低；头顶金色皇冠边缘颗粒感强，略微粗糙；金色的袖口“画”出了界，“移”到本该是白色的手套上；公仔身上还有十几处小黑点。

当时，气愤的樱桃找到了这位自称盲盒“退坑”的卖家，质问对方是否是卖假货。然而对方却表示，这些所谓的瑕疵都是正常的。他已经在出售的详情页中注明：拍下即认同原厂瑕疵，不予退换。

“她说正品这样很正常的。但我平时抽的molly也好，pucky也好，做工都比这一款稍好很多。”在上网查询鉴定攻略后，樱桃发现无论是标签、盒内卡片，都无法证明这是一款山寨、高仿的公仔。她将实物图片发上贴吧，希望“盲友”们能帮忙鉴定真假，但是“盲友”们也说都不出所以然，“花了快1000元，真的是醉了。现在每每想起这事，都难过的不要不要的。”

那么，每次59元抽取的盲盒公仔，做工会比“一掷千金”在闲鱼上购买的隐藏款公仔还好？樱桃究竟是偶尔买到了瑕疵正品，还是真的遇到了山寨假货？

资深“盲友”也无奈



“通过一些瑕疵判定公仔的真假，这还真不好说。”

带着疑问，懂懂笔记咨询了“盲友”微信群里的多位资深玩家。其中有一位自称在盲盒上年消费超10万元的资深“盲友”刘静（化名）告诉懂懂笔记，在泡泡玛特购买的盲盒公仔，其实多多少少也有些瑕疵。

但是，不同批次的公仔瑕疵也不尽相同。以她目前手头拥有的公仔为例，喷涂工艺是最常见的问题，比如颜色喷涂过界，公仔身上出现若干黑点等等。其次就是做工问题，同样的系列公仔也曾出现过做工参差不齐的现象。

“有的边缘打磨很光滑，有的充满毛刺，有时还有些多余的‘边角料’。”刘静表示，老玩家都知道，这些在商场买的正品多少也会存在工艺瑕疵问题，“只要不是很严重，都不会太过于在意。”

她向懂懂笔记透露，实际上无论是在官方店购买的盲盒，还是在商场盒机上购买的盲盒，公仔都有一定几率会出现瑕疵，包括罕见的隐藏版，“我有一位朋友抽中过宫廷瑞兽里的格格，但瑕疵很严重导致造型相当难看。”

当然，从官方门店、商场盒机上购买的盲盒，若抽中瑕疵品都可以凭小票申请换货。但从其它渠道购买的二手公仔能否向官方申请维权？刘静坦言从未尝试过。

“就是因为这些盲盒公仔的瑕疵很多，所以不少闲鱼卖家、淘宝卖家都事先说明，拍下即认同官瑕，即出厂就有瑕疵。”她分析如果单纯通过做工来判定真假，是有些不太现实。

但她和圈内玩家都知道，一些电商平台上的确出现过一眼假的盲盒公仔，圈内称之为“国版”。她告诉懂懂笔记，在电商平台上能够买到的二手正版隐藏款盲盒公仔，价格往往都在800元以上。如果低于这个价格，那么有可能会是“国版”。

但是价格超过800元的就一定是正品盲盒公仔吗？刘静表示：“也不一定，之前似乎也听说过卖的很贵的假货，公仔的做工谈不上精致，高仿应该不难，光看瑕疵确实太难鉴别。”

她坦言，即便自己在盲盒上花了大量金钱，如今依旧无法通过公仔的做工、标签辨别一款盲盒公仔的真伪。

造价低廉，仿造无门槛



懂懂笔记在网上搜索了“泡泡玛特”、“molly”、“瑕疵”等字眼，发现盲盒公仔出现工艺的瑕疵的确是普遍现象，无论是普通版、隐藏版的盲盒公仔，都有消费者指出有做工问题，有的甚至被报上了黑猫投诉。

为了验证这一问题，懂懂笔记在泡泡玛特商店里购买了若干款molly盲盒产品，拆开之后发现公仔的工艺、质量的确不敢恭维，同样出现了网上所说的瑕疵问题。

于是，懂懂笔记将拆开的盲盒公仔快递给一位在广东汕头澄海从事玩具生产的朋友阿汤，想让对方评估一下这样的玩具公仔到底能不能仿造，难度大不大。谁知阿汤拿到快递就回信表示，这种molly公仔他已经见过好几次了。

“应该是近半年里，有好几个顾客都拿这种公仔来，问能不能仿做一批。”他表示这些公仔的主要材料都是PVC，即聚氯乙烯，制成后再在表面喷涂普通颜料。

PVC本身并无毒，因此公仔本身散发出的气味可能来自表面喷涂的颜料。阿汤表示，由于molly公仔的制造工艺并不高，因此想要仿造可谓轻而易举，“别说我们这样有规模的，就连产业带那些小作坊都能做。”

只要开好模，就能够进行批量的仿制。如果在模具、漆料喷涂的工艺上多下功夫，甚至还能够做出比官方正版更加完美的玩具公仔，“出现瑕疵不是能力问题，是工艺、品控方面太不走心了。”

阿汤坦言，由于盲盒公仔颇受年轻人喜爱，因此他在老客户的劝说下也曾动摇过，想要仿制一批山寨盲盒公仔。但最终因为害怕惹上官司，还是放弃了，“说不好听的，这些玩具成本真的很低，批量的造价绝对是个位数的，不超过十元。”

在他看来，如今年轻一族之所以愿意花59元“抽”盲盒公仔，花上千元购买隐藏款，并不是看重产品本身的造价以及公仔的艺术特质，而是觉得可以通过炒作“升值”。

“但我觉得利润这么可观的玩具，官方的厂家应该在工艺品控上多下些功夫。”阿汤坦言，无论IP、品牌的溢价多么高，玩具的品质若是如此，总是瑕疵不断，或许有赚快钱的嫌疑。

【结束语】

的确，相比同样被疯炒的潮鞋，盲盒公仔的确具有观赏性、IP溢价以及品牌影响力。但大面积流行的盲盒产品，也在日渐显露不少问题。工艺瑕疵、气味刺鼻，无论是普通款还是隐藏款公仔，上手都有一种满满的廉价感。而品控方面的参差不齐，也让不法商家有利可图，生产销售以假乱真的盲盒和公仔，以此赚取暴利。

或许，年轻的用户愿意为潮流时尚买单，为喜欢的玩具“一掷千金”，有心计的炒家也想着趁着这股潮流发些横财。但仔细想一下，制作粗糙到连资深玩家都难辨真伪的公仔，真有价值吗？