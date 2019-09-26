华为和联通在雄安新区完成基于FlexE的IP专线测试

近日，中国联通河北公司和华为在雄安新区完成了灵活以太（Flex Ethernet，下文简称FlexE）在IP专线场景下的现网测试，涵盖了FlexE切片功能和转发性能等多个方面，测试结果表明FlexE技术已经具备了初步商用能力。

本次测试依托河北联通雄安新区的IP专线现网，采用了华为路由器配套FlexE板卡，使用支持100GE端口的测试仪。设备之间采用2*50GE FlexE端口互联，测试仪FlexE测试模块配置多条测试流入FlexE网络切片，测试中切片最小为1G。本次测试涵盖了基本的切片功能、1G切片带宽峰值利用率与FlexE硬隔离转发性能对比、FlexE接口带宽动态调整、时延容忍度、QoS等特性。

测试结果显示在FlexE切片之间时延、抖动、负载等互相隔离，业务互不影响，即使其中一个切片业务重载，已经出现丢包的情况下，仍可保证其他切片业务体验。华为路由器已经具备通过FlexE技术实现端到端网络切片能力，切片粒度是业界的1/5，完全可以满足金融、政府、企业等高价值专线场景的组网要求，也为5G mMTC和URLLC应用场景提供了初步的网络基础。

▲图一：切片测试组网方案

▲图二：切片1开始丢包，切片2和切片3业务仍正常

据了解，FlexE技术自提出以来，运营商、设备厂家和芯片供应商都在开发FlexE技术并探索应用场景。在专线场景中，FlexE和IP专线网络相结合，可以为政企客户提供强有力的体验保障。