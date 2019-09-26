德州总检察长聘微软前法律顾问帮助调查谷歌

北京时间9月26日晚间消息，据国外媒体报道，针对美国50位总检察长对谷歌展开的反垄断调查，起带头作用的德克萨斯州总检察长办公室今日聘请了三名顾问，为调查提供咨询服务，其中包括一名曾在谷歌竞争对手公司任职的经济学家，以及一名微软资深律师。

本月10日，来自美国48个州、华盛顿特区和波多黎各自由邦的50位总检察长正式宣布对谷歌进行联合的反垄断调查。他们认为，谷歌可能会威胁市场竞争、消费者权益和互联网的持续增长。

这三位顾问分别是罗杰·阿尔福德（Roger Alford），直到今年还在司法部反垄断部门担任助理总检察长；麦肯锡的外部顾问尤金·伯勒斯（Eugene Burrus），曾在微软担任助理总法律顾问；以及经济学家克里斯蒂娜·卡法拉（Cristina Caffarra），领导咨询公司Charles River Associates的欧洲竞争团队。

对此，阿尔福德称：“每个人都知道，这将是一起长期的调查。”阿尔福德透露，上述各州在今年8月份开始讨论对谷歌展开反垄断调查事宜。

据路透社通过公共记录查询获得的资料显示，德州与阿尔福德和伯勒斯的合同从今年5月29日至8月31日，最高费用为每小时500美元，聘用期限可延长。据阿尔福德称，他的合同已经延长到2021年8月31日。

而卡法拉的合约期限为今年9月3日至2021年8月31日，最高费用为0美元（免费）。虽然她与德克萨斯州签署的是免费服务合同，但有文件显示，新闻集团、微软和亚马逊都是卡法拉的客户，而这三家公司都是谷歌商业行为的批评者。

在宣布对谷歌展开调查的新闻发布会上，卡法拉与几位司法部长站在一起，她当时在Twitter上发帖称，这一声明“意义重大”。

而伯勒斯曾在微软工作15年，曾在反垄断和其他针对谷歌的诉讼中代表客户。由伯勒斯负责的一起反垄断案件，还导致欧盟在2017年对谷歌的购物工具处以27亿美元的罚款。

对于该报道，伯勒斯、卡法拉和德州总检察长办公室尚未发表评论，而谷歌拒绝发表评论。

今日早些时候，甲骨文公司驻华盛顿高管肯·格鲁克（Ken Glueck）证实，甲骨文已收到来自德克萨斯州总检察长办公室和国会众议院司法委员会的信息请求，以调查谷歌的反垄断行为。

在过去的一年里，美国各州的监管机构对硅谷高科技公司的影响力越来越警惕，他们担心，高科技行业获取大量专有数据以及所拥有的雄厚资金，是否会让这些企业吞并竞争对手，并通过维持其垄断地位而损害消费者的利益。