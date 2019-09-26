滴滴出行：关于作弊问题，滴滴到底管不管

IT之家9月26日消息 今日晚间，滴滴出行官方公布第五期有问必答内容，滴滴业务安全负责人、反作弊专家北海回答大家最关心的问题之一：关于作弊问题，滴滴到底管不管？

北海表示，实际上这些作弊问题大部分都是由黑产（黑色产业链）造成的。黑产在各行各业都普遍存在，他们通常有组织、有计划、有专业分工，为了牟取私利，故意非法获取、贩卖个人信息，制作、经营、传播各类恶意软件。不仅严重侵犯个人隐私、财产安全，还危害行业的健康发展。滴滴官方表示一直对作弊采取“零容忍”态度，并全力配合公安部门对黑产进行严厉打击。

滴滴官方称平台从2015年起成立了打击黑产专项作战团队。据了解，在2019年滴滴平台配合全国警方办理了黑产案件20宗，共抓捕279名犯罪嫌疑人；联合第三方平台处理了549件作弊器与其他违规服务商品，封禁了707个黑产传播账号；对使用作弊器的8万多人次司机不同程度地停止服务。

对于大家关心的“人不符”问题，官方表示已经有效阻止了面具攻击、拍屏攻击、一体机攻击等一系列违规行为。目前平台“人不符"情况已经得到极大的控制，仅有极少量的司机会试图作弊绕过，但最后都会被平台永久停止服务。为了大家的出行安全，也请大家乘车前仔细确认驾驶员与注册信息是否一致，不要让黑产“钻空子”。

在用户的账号安全问题上，官方称一直在加强安全防控，目前月拦截盗号攻击超过10万次，有效保护了用户的账号、信息、财产安全。然而黑产手法多样，还请大家妥善保管个人身份及账号、密码、验证码等相关信息，一定不要告知他人；注意不点击不明链接，避免因信息泄露而暴露行程、住址等隐私，或被黑产用来代叫发“不明订单”。