一加7T和一加电视同时发布：一个负责性价比，一个负责高贵

在印度，一加手机正式发布了传闻已久的一加7T，这是一部装备有90Hz流体屏的高性价比旗舰，它几乎具备一加7 Pro的全部优质特性，提供了性能更强的高通骁龙855 Plus处理器，但售价却更为低廉。

一加7T继承了一加7的水滴显示屏，6.55显示屏尺寸不仅尺寸更大，并且也提供了与一加7 Pro相同的90Hz刷新率，因此可以想见，在一加7T中你也能体验到犹如一加7 Pro般顺滑的操作体验。这块面板采用了全新的发光材质，能够在阳光下提供1000nit的亮度表现，比起一加7 Pro的面板，一加7T的屏幕亮度更高。

当然，受限于定位关系，一加7T所采用的AMOLED显示屏分辨率仍然停留在FHD+级别，两边也不再具备双曲面结构，近似20:9的特殊比例也在额头使用了不完整的刘海水滴切割。考虑到双曲面并不是受到所有用户的喜欢，对于少部分用户而言，一加7T的平面面板或许更能讨他们的喜欢。

与传言相同，一加也为一加7T准备了一套三摄模组，它也顺利成章地加入了奥利奥大军。除去原先的4800万像素主摄外，一加7T还配备了一颗2x焦距的长焦镜头以及一颗超广角摄像头——虽然相较于一加7 Pro的3x焦距长焦镜头有所差距，但在日常使用中，依靠IMX586的4800万高像素，一加7T仍然能够实现3x以上的数字变焦。

核心配置方面，一加7T反而有所领先，它提供了高通骁龙855 Plus处理器，并且配备UFS 3.0储存以及8GB运行内存，在美国市场仅有128GB版本，而一加确认在中国以及印度市场会提供更大的256GB版本。

一加7T拥有一块3800mAh容量电池，这并不是一个很大容量的配置，不过配合全新的Warp Charge 3.0 Plus闪充，只要60分钟就能将手机从0%充满，因此在日常使用中我们似乎也无需为一加7T的续航感到过多的担忧。另一个不得不提的重点在于，一加7T是目前唯一出场即搭载Android 10系统的智能手机，在10月15日谷歌正式发布Pixel 4系列之前，这恐怕也是业界唯一正式发布的Android 10产品。

和一加7 Pro一样，一加7T在美国市场也将搭配T-Mobile渠道发售，10月18日起美国用户就能在一加官网以及T-Mobile零售店购买到这部手机，售价仅为599美元。而在下月，一加7T也将正式在国内迎来发布，届时一并发布的可能还有性能更强、搭载5G功能的一加7T Pro。

哦，对了，与手机一同发布的还有全新的一加电视Q1系列，这款产品也早已不是行业秘密，但没想到的是，一加电视并没有像诸多互联网电视那样定位入门，反而一上手就盯准了高端市场。

一加电视Q1系列提供了Q1与Q1 Pro两种产品，它们都配备了一块55英寸的4K分辨率QLED面板，但差异在于，Q1 Pro提供了质量更高的50w功耗的八扬声器组，能够实现Dobly Atmos音效。事实上扬声器设计也是一加电视最大的亮点，一加选择了隐藏式升降扬声器，在不使用时，扬声器发声孔会隐藏在面板后方，当需要时它会直接降到电视底部。

从功能来说，一加电视与目前的智能电视大同小异，不过一加还是提供了一些与一加手机联动的功能，比如你可以通过手机操控电视，选择应用并输入文字。另外，当手机来电时，一加电视也会自动获知情况，并调小音量，以确保通话的体验。当然，我们有理由相信这一功能不会是一加手机的专属，一加应该会为其他android手机提供相同的应用来实现这些功能。

目前一加电视Q1系列只在印度市场提供销售，它们的售价分别是69900卢比（约合人民币7027元）以及99900卢比（约合人民币10043元），无疑，它们铁定也会出现在下月的一加国内发布会上，届时这两款电视又会卖多少钱呢？我们拭目以待！