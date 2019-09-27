iFixit拆解40毫米Apple Watch S5有意外发现：电池被金属包裹

IT之家9月27日消息 iFixit近日拆解了Apple Watch Series 5发现其内部结构与Series 4大致相同，而后iFixit还拆解了40mm Apple Watch Series 5，值得注意的是与上一代产品相比，Apple Watch Series 5加入了全新的电池设计。

40毫米Apple Watch Series 5的电池外部采用全新金属外壳设计，可能是铝制的。另外iFixit还引用了Apple的一项专利推测其金属外壳可能比其他产品更节省空间。

尽管电池经过重新设计，但40mm Series 5却增加了10%的电池容量，由此可见这种新的金属外壳似乎是一种更节省空间的密封电池的方法。因为Apple Watch Series 5电池的总体尺寸看起来变化不大，甚至可以说是基本没有变化。但是苹果设法将电池容量增加了10%，这项专利似乎解释了苹果如何做到这一点。

据iFixit称，新的金属外壳也使电池更坚固。由于金属外壳可以防止意外刺穿，因此在维修过程中电池的危害较小；同时苹果还可以使用螺钉而不是胶来将电池固定到设备上；最后，最重要的一点是该专利表明苹果公司希望使用这种金属外壳设计将电池通过螺钉固定到设备上，这对于维修人员将更为友好。

目前尚不清楚为什么Apple只将40mm Apple Watch Series 5换成这种新电池。而44mm Series 5的电池稍大一些，但采用了传统的铝箔袋包装。