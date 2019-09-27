亚马逊智能超市又进货了：硬件主要为交友，AI是核心

大亚麻智能硬件超市好。





浓眉大眼的亚马逊

美国电商和云计算巨头亚马逊昨日在总部西雅图召开产品发布会，一口气发布了一大波智能硬件新品。数了一下共有17款硬件，大部分是现货发售，也有几款需要邀请码，还有一款计划明年上市的PPT新品。记得以前亚马逊发新品都挺实诚的，没想到浓眉大眼的，现在也学会了这些。

亚马逊发布的一大波新品价格从25美元到250美元不等。从常规的智能音箱Echo系列，到智能家防摄像头Ring系列，到过去两年大热的真无线耳机，到有点奇葩的智能指环，到炫酷前卫的智能眼镜，到智能微波炉。五花八门，品类繁多。

亚马逊应该不打算在中国销售这些硬件，毕竟Alexa在国内没有落地；所以他们没有邀请我参加发布会，就和谷歌手机发布会一样。实际上，没去西雅图并不是坏事。估计去了现场的美国同行们都有点懵：谁知道亚马逊这么高产，这么凶残；马不停蹄，眼花缭乱；一次发布会就发了别家三次活动的产品。

其实也可以理解。亚马逊本来就难得办一次硬件发布会，连卖的最火的Kindle和Fire系列都是直接线上发布就开卖，环保低碳又简约经济，把活动经费省下来直接降价，必须要点赞。不过，既然这次要发这么多硬件，那还是得办次活动。本着“反正都来了”的原则，既然请媒体来一次不容易，那就干脆一起发布得了。

CNBC这样的财经媒体就比较省事，直接一篇稿件介绍完所有新品。而TheVerge这样以产品为本的数码媒体，就得事无巨细地一个又一个产品介绍，一篇又一篇出稿。昨天TheVerge的网站首页几乎被亚马逊霸占了，至少写了七八篇稿件。

先简单介绍一下亚马逊到底发了哪些产品：Echo系列智能家居产品7款，Echo系列可穿戴设备3款，智能摄像头Ring系列两款，智能电视Fire系列两款，智能家居产品两款。还有一款基于新无线传输技术Sidewalk的宠物追踪设备Fetch。

因为我不是数码媒体，所以不用和TheVerge那样一个个介绍产品，还是谈谈这些产品背后的战略和趋势吧。但在文章最后我会列出每款产品的价格和卖点，国内读者感兴趣的可以直接去亚马逊网站海淘。我已经下单了其中三款硬件，因为相比谷歌的同类产品真的是便宜又好用。

亚马逊本来就很硬气

亚马逊干嘛要一口气发布这么多硬件产品？电商巨头和云计算巨头亚马逊要转型成为硬件公司了吗，要成为一个像小米一样的智能硬件超市吗？

其实亚马逊本来就挺硬的。这些年来，亚马逊推出了很多广受好评、主导市场甚至引领潮流的硬件产品，包括电子书Kindle、智能音箱Echo、Fire系列电视盒子和平板电脑。Kindle几乎已经成为电子书代名词，Echo横扫智能音箱领域(中国除外)，Fire电视盒子在美国也是三分天下的市场份额。不过亚马逊从未公布过这些硬件的具体销售情况。

Fire Phone算是亚马逊踩过的一个坑，2014年发布的时候主打裸眼3D，定价高达649美元，但过度自信之后却是惨淡的销量，最后只能降价清仓甚至当搭头赠送。此后的亚马逊再没涉足手机业务。

过去两年亚马逊更在努力耕耘智能家居领域，一直在寻找可以投资或者收购的创业公司，连续将Ring和Eero等智能家居硬件创业公司纳入帐下(Ring的收购价格是10亿美元)，在这两个产品领域直接和谷歌展开竞争(谷歌有Nest智能家居系列，2014年斥资30亿美元收购的)。

昨天发布的产品虽然品种繁多，但基本还是有着明确的分类和思路：继续扩大基于Alexa智能语音助手的硬件产品阵营，让Alexa占据消费者生活的每一个角落。现在，消费者可以从指环到耳机，从家里的插座到音箱到摄像头到微波炉，大亚麻的Alexa无所不在。

卖硬件就为交个朋友

亚马逊的硬件产品都有着相同的特点：走的是性价比路线，价格明显低于竞争对手的同类产品，尤其是Echo和Fire两条产品线。当然亚马逊也有高价产品，但和苹果及谷歌的同级别产品相比还是要亲民的多。

无论是Echo音箱产品线，还是Ring摄像头产品线，亚马逊的产品定价都比谷歌低了至少20多美元。吐槽谷歌的Nest摄像头，现在依然售价200美元。Echo低音炮Studio算是最贵的Echo音箱(200美元)，但依然明显低于苹果的Homepods和谷歌的Home Max。

这主要是因为，亚马逊并不怎么在意硬件产品能带来多少营收和利润，而是希望通过这些智能硬件将用户自己留在自己的生态平台上。而且，要和拥有Android和iOS两大平台的谷歌苹果竞争，亚马逊如果不能占据明显硬件优势的话，也只能走性价比路线来吸引用户。

亚马逊高级副总裁林普(Dave Limp)就明确表示，公司并没有把硬件产品当成利润重点，硬件是亚马逊把顾客留在亚马逊生态平台的长期策略。顾名思义，用价格亲民的硬件去征服市场，把消费者牢牢绑定在亚马逊的Alexa、云计算、数字内容和电商平台上，这才是亚马逊做硬件的意义。

前几年亚马逊的硬件战略主要是用平价的Kindle和Fire等系列产品，促使消费者购买自己的图书、音乐和视频等数字内容，在自己的电商平台上消费。而这两年，基于Alexa的Echo系列无疑成为了亚马逊的硬件战略核心。

用户和数据才是关键

以智能音箱Echo系列为例，亚马逊最早在2014年推出了Echo音箱，先于谷歌和苹果引领了智能音箱的潮流，并且以性价比占据了中低端市场，让更多的消费者可以体验到智能音箱，也给亚马逊提供足够的用户数据来改善Alexa的AI能力。

虽然亚马逊并不公布Echo系列的具体销量，但亚马逊已经在这个赛场占据着先机和主导。用户越多，数据越多，这对于亚马逊Alexa的人工智能技术有着重要意义；而且本身亚马逊就是全球最大的云计算服务提供商。

Loup Ventures统计的数据显示，今年亚马逊Echo总销量或将达到4200万部，占据全球智能音箱市场高达58%的市场份额。市场调研公司CIRP的调查显示，今年第二季度美国智能音箱装机量达到了7600万部，高于去年同期的7000万部；而亚马逊Echo的市场占有率高达70%，较去年同期的69%继续增长。

在美国市场销售的智能音箱中，超过半数的销售额都是来自于低端产品，这个市场是亚马逊Echo Dot和谷歌Home Mini的激烈厮杀阵地。而在人工智能和云服务领域，这两大巨头也是最直接的竞争对手。Loup Ventures此前预计，谷歌的智能音箱可能会在2021年超过亚马逊的Echo。

另一方面，亚马逊开始积极向其他硬件产品领域推广自己的Alexa平台，不仅向Sonos、iHome等第三方厂商开放Alexa语音助手，还在积极推动咖啡机、微波炉、洗衣机等家电产品的智能化。此外，亚马逊还计划与丰田等车企合作，向人车交互领域拓展Alexa的边界。

在亚马逊的Alexa平台战略联盟中，亚马逊找到了微软、英特尔、高通、Saleforce、Bose等30多家战略合作伙伴。在他们的产品中加入Alex语音助手。当然，谷歌和苹果是绝不可能和亚马逊在这个直接竞争领域结盟的，而另外一个硬件巨头三星也有自己的Bixby语音助手。

不过，中国市场则是另外一回事，各家硬件巨头都有自己的语音助手。而且，亚马逊的这些性价比硬件，到中国市场就不再具有竞争力，尤其是小米已经搭建好了自己的生态硬件超市。亚马逊在中国的业务已经急剧收缩到Kindle和海淘业务。

Alexa，和中国没什么关系。

附录：具体介绍下昨天亚马逊的一大波智能硬件。

Echo系列智能家居(7款)：

售价24.99美元的智能插件Echo Flex。可以直接插到墙上插座，内置麦克风用于语音操控，加14美元可以再加夜灯和动作感应器。

售价29.99美元的智能灯泡Echo Glow。触碰顶部，可以语音控制，流光溢彩，让孩子觉得开心。

售价49.99美元的智能音箱Echo Dot in Plum，换了个梅子色外壳的枯燥升级版。

售价59.99美元的智能音箱Echo Dot With Clock，侧面显示数字时钟。

售价99.99美元的智能音箱常规升级版Echo。

售价129.99美元的有屏智能音箱Echo Show 8，搭载8寸显示屏，可以当作电子相框，用来听歌看视频，也可以作为智能家居控制中枢。谷歌也有类似的产品Next Hub。

售价199.99美元的智能音箱Echo Studio，造型类似299美元的苹果HomePod，主打音质，搭载杜比Atmos音效技术，可以带来3D环绕音效。(苹果警告一次)

Echo系列可穿戴设备(3款)：

售价129.99美元的智能指环Echo Loop。黑色钛金属防水防剐指环，带有震动马达、麦克风和扬声器。可以通过震动来提醒来电和信息。点击指环的按键，就可进行Alexa语音操控指令，将指环接近耳朵可以听到Alex回复音量，避免隐私泄露。指环电量可以持续一天。需要邀请码购买。

售价129.99美元的真无线耳机Echo Buds。搭载Bose降噪技术，5个小时播放续航，带充电盒则是20个小时。可以同时用于Alex、Google和Siri。这是159美元的苹果Airpods的直接竞争对手了。相比之下，Airpods是没有降噪功能的。(苹果警告第二次)

不过，有趣的是，Bose随后表示，亚马逊Echo Buds用的是自己的主动噪音减退技术(Bose Active Noise Reduction)，而不是自家招牌技术主动噪音消退技术(Bose Active Noise Cancellation)。潜台词很明显，亚马逊那真无线耳机的降噪效果是肯定不如Bose自家产品。

售价179.99美元的智能耳机眼镜Echo Frames。这是亚马逊首次进军智能眼镜产品。没有摄像头，不能用于偷拍，内置麦克风和扬声器，可以用于Alexa语音助手，打电话、听音乐和播客。这款产品类似砍掉摄像头的谷歌眼镜。限量发售，需要邀请码。

智能摄像头Ring系列两款：(亚马逊去年斥资10亿美元收购了Ring)

售价59.99美元的智能室内家防摄像头Ring Indoor Cam。

售价99.99美元的智能室外家防摄像头Ring Stick Up Cam。可以靠电池供电，也可以用太阳能(148.99美元)。

智能电视硬件Fire系列两款：

售价119.99美元的智能电视盒子Fire TV Cube。

售价229.99美元的电视低音炮Nebula Soundbar。(这款产品是由Anker打造)

智能家居系列两款：

售价99美元的智能无线路由器Eero。类似Google Wifi的智能路由器，可以多个组成Mesh网络，扩大WiFi覆盖范围，还可以进行语音操控。三个一套售价249美元。今年2月亚马逊收购了智能路由器厂商Eero。很想吐槽，为什么只有这款产品定价不是.99美元！破坏了完整队形，亚马逊真要逼死强迫症啊。

售价249.99美元的智能微波炉Amazon Smart Oven。既是一个微波炉，又是空气炸锅，当然可以通过Alex语音操控，还可以扫描食物包装的条形码，告诉你需要加热多少时间。买亚马逊微波炉，免费送一个Echo Dot。据美的员工透露，这个微波炉是他们打造的。

除了16款硬件，亚马逊今天还发布了一项更重要的无线传输技术Sidewalk。使用900mHz无线波段，在超低功率和低价的硬件上，实现比Wi-Fi和蓝牙更远的数据传输。Sidewalk的有效距离可以达到500米，通过多个接入点最远甚至可以延展到1600米。而最新的蓝牙5.1技术的有效距离只有300米。

为了展现Sidewalk技术的使用场景，亚马逊还发布了一个宠物追踪设备Ring Fetch，挂在狗脖子上，哪怕看不到狗，也可以知道自家狗到底跑去了哪里。不过，因为Sidewalk技术还不成熟，所以这个Fetch明年才会上市。