Facebook集体诉讼遭驳回：原告未能证明高管虚假陈述

北京时间9月27日早间消息，Facebook及其CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四在司法诉讼方面赢得了一场胜利，原因是美国加利福尼亚州的一名法官驳回了一项投资者诉讼。这项诉讼指控称，Facebook和扎克伯格在一桩隐私泄露事件很可能对该公司股价造成什么影响的问题上欺骗投资者。不过，投资者将有机会重新发起诉讼。

加利福尼亚州圣何塞的美国地区法官爱德华·戴维拉（Edward Davila）裁定，投资者没能提供证据来证明Facebook或其高管故意做出虚假陈述并导致投资者蒙受了损失。

Facebook和原告方律师均尚未就此作出回应。

这起集体诉讼是由去年以来的多项投资者诉讼合并而成的，被告还包括Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）和CFO戴维·韦纳（David Wehner）等人。

投资者关注的是2015年12月首次报道的一起隐私泄露事件，当时英国政治咨询公司剑桥分析（Cambridge Analytica）因此获得了8700万名Facebook用户的数据。2018年3月，多家媒体报道称Facebook仍旧允许第三方访问用户数据，而来自剑桥分析的数据被用在了唐纳德·特朗普（Donald Trump）竞选美国总统的运动中。受此影响，Facebook股价在短短两周内累计下跌了18%以上。

2018年7月，Facebook的股价再次大幅下跌，累计跌幅达到了将近19%，此前该公司在季度财报中披露信息称其活跃用户人数的增长速度正在放缓，总营收也正在下降。

投资者在诉讼中指称，Facebook及其高管发表了数十份声明，淡化了剑桥分析数据泄露事件和相关用户隐私问题对Facebook股价的影响。但戴维拉周四表示，投资者未能查明Facebook或其高管故意做出虚假陈述的具体情况，指出其中有些陈述是前瞻性的，另一些则一般性地表达了乐观情绪，而这通常不能作为证券欺诈诉讼的基础。

这位法官要求投资者在10月26日之前提交新版本的起诉书，称“原告可以通过提供更多具体的事实来修正他们的指控，包括为什么被告在作出陈述时是做了虚假陈述。”

Facebook还在美国面临着一起来自用户的全国性诉讼，原告方试图根据各州和联邦法律追究Facebook的责任，因为该公司允许包括剑桥分析在内的第三方访问用户数据。