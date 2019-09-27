美光科技第四财季营收48.7亿美元，净利润同比降87%

北京时间9月27日凌晨消息，美光科技今日发布了该公司的2019财年第四财季及全年财报。报告显示，美光科技第四财季营收为48.70亿美元，相比之下去年同期为84.40亿美元，上一财季为47.88亿美元；净利润为5.61亿美元，与去年同期的43.25亿美元相比下降87%，而上一财季为8.40亿美元。美光科技第四财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，但对2020财年第一财季调整后每股收益的展望未达预期，导致其盘后股价大幅下跌近5%。

第四财季业绩：

在截至8月29日的这一财季，美光科技的净利润为5.61亿美元，每股摊薄收益为0.49美元，这一业绩远不及去年同期和上一财季。2018财年第四财季，美光科技的净利润为43.25亿美元，每股摊薄收益为3.56美元；上一财季的净利润为8.40亿美元，每股摊薄收益为0.74美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），美光科技第四季度调整后净利润为6.37亿美元，调整后每股收益为0.56美元，这一业绩超出分析师预期，相比之下去年同期的调整后净利润为43.13亿美元，调整后每股收益为3.53美元；上一财季的调整后净利润为11.98亿美元，调整后每股收益为1.05美元。据雅虎财经频道提供的数据显示，25名分析师此前平均预期美光科技第四财季每股收益将达0.49美元。

美光科技第四财季营收为48.70亿美元，相比之下去年同期为84.40亿美元，上一财季为47.88亿美元，也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，27名分析师此前平均预期美光科技第四财季营收将达45.7亿美元。

美光科技第四财季毛利润为13.95亿美元，在营收中所占比例为28.6%，相比之下去年同期的毛利润为51.51亿美元，在营收中所占比例为61.0%；上一财季的毛利润为18.28亿美元，在营收中所占比例为38.2%。不按照美国通用会计准则，美光科技第四财季调整后毛利润为14.91亿美元，在营收中所占比例为30.6%，相比之下去年同期的调整后毛利润为51.79亿美元，在营收中所占比例为61.4%；上一财季的调整后毛利润为18.84亿美元，在营收中所占比例为39.3%。

美光科技第四财季运营支出为7.45亿美元，相比之下去年同期为7.74亿美元，上一财季为8.18亿美元。不按照美国通用会计准则，美光科技第四财季运营支出为7.97亿美元，相比之下去年同期为7.40亿美元，上一财季为7.74亿美元。

美光科技第四财季运营利润为6.50亿美元，在营收中所占比例为13.3%，相比之下去年同期的运营利润为43.77亿美元，在营收中所占比例为51.9%；上一财季的运营利润为10.10亿美元，在营收中所占比例为21.1%。不按照美国通用会计准则，美光科技第四财季调整后运营利润为6.94亿美元，在营收中所占比例为14.3%，相比之下去年同期的运营利润为44.39亿美元，在营收中所占比例为52.6%；上一财季的调整后运营利润为11.10亿美元，在营收中所占比例为23.2%。

美光科技第四财季用于资本支出的投资（其中不包含由合作伙伴提供融资的金额）为19.7亿美元，全年为91.1亿美元；第四财季的调整后自由现金流为2.63亿美元，全年为40.8亿美元。美光科技在2019财年中总共回购了6700万股普通股，回购总对价为26.6亿美元。截至第四财季末，美光科技持有的现金、有价证券投资和限制性现金总额为92.5亿美元，现金净额为34亿美元。

全年业绩：

美光科技全年营收为234.06亿美元，相比之下上一财年为303.91亿美元。

美光科技全年净利润为63.13亿美元，相比之下上一财年为141.35亿美元；每股摊薄收益为5.51美元，相比之下上一财年为11.51美元。不按照美国通用会计准则，美光科技全年净利润为73.14亿美元，相比之下上一财年为147.00亿美元；每股摊薄收益为6.35美元，相比之下上一财年为11.95美元。

美光科技全年毛利润为107.02亿美元，在营收中所占比例为45.7%，相比之下上一财年的毛利润为178.91亿美元，在营收中所占比例为58.9%。不按照美国通用会计准则，美光科技全年毛利润为109.73亿美元，在营收中所占比例为46.9%，相比之下上一财年的毛利润为179.94亿美元，在营收中所占比例为59.2%。

美光科技全年运营支出为33.26亿美元，相比之下上一财年为28.97亿美元。不按照美国通用会计准则，美光科技全年运营支出为31.72亿美元，相比之下上一财年为27.51亿美元。

美光科技全年运营利润为73.76亿美元，在营收中所占比例为31.5%，相比之下上一财年的运营利润为149.94亿美元，在营收中所占比例为49.3%。不按照美国通用会计准则，美光科技全年运营利润为78.01亿美元，在营收中所占比例为33.3%，相比之下上一财年的运营利润为152.43亿美元，在营收中所占比例为50.2%。

业绩展望：

美光科技预测，该公司2020财年第一财季营收将达50亿美元，上下浮动2亿美元，超出预期；毛利率将达25.5%，上下浮动1.5%；不按照美国通用会计准则的毛利率将达26.5%，上下浮动1.5%；运营支出将达8.18亿美元，上下浮动2500万美元；不按照美国通用会计准则的运营支出将达7.80亿美元，上下浮动2500万美元；每股摊薄收益将达0.42美元，上下浮动0.07美元；不按照美国通用会计准则的每股摊薄收益将达0.46美元，上下浮动0.07美元，未达预期；整个2020财年用于资本支出的投资（其中不包含由合作伙伴提供融资的金额）将达70亿美元到80亿美元。

据雅虎财经频道提供的数据显示，26名分析师平均预期美光科技2020财年第一财季营收将达47.6亿美元，24名分析师平均预期美光科技2020财年第一财季调整后每股收益将达0.48美元。

股价反应：

当日，美光科技股价在纳斯达克常规交易中下跌0.87美元，报收于48.60美元，跌幅为1.76%。在随后截至美国东部时间周四下午4点45分（北京时间周五凌晨4点45分）的盘后交易中，美光科技股价再度下跌2.34美元，至46.26美元，跌幅为4.81%。过去52周，美光科技的最高价为51.39美元，最低价为28.39美元。