京东计划与2万家零售店合作，配送时间可缩至30分钟

据香港《南华早报》报道，为了加快商品的配送速度，京东计划对供应链进行创新，增加了更多的合作实体店。该计划目前包括遍及54个城市的2万家线下零售店，其中包括175家沃尔玛超市。

电商平台京东的目标是，依托包括沃尔玛在内的各种线下零售店将产品直接送到消费者手中，从而将商品配送时间缩短至30分钟。

京东快消品事业部总裁冯轶表示，这是京东提高其供应链整体效率的最新举措。

周二冯轶在一份声明中表示：“该计划去除了不必要的环节骤，提高了零售商的效率，实现了资源的最大化利用，降低了成本，改善了客户体验。”

新方案不再让所有产品在到达客户手中之前都要经过传统仓库、配送中心和派送站，而是让线下零售店直接按照京东在线平台上处理的订单发货。

该项目使用人工智能算法来确定线下零售店、京东仓库和配送中心与客户之间的距离。如果实体店的商品距离较近，人工智能系统会要求实体店直接发货。

这些线下渠道包括超市、便利店、大型超市和众包配送平台京东到家。计划最初涉及的相关商品包括饮料、啤酒、葡萄酒、大米和面粉等日常生活用品。

图示：快递员在沃尔玛超市等待拿货。

目前，京东在54个城市拥有2万家线下合作门店，其中包括175家沃尔玛超市、位于北京的198家农夫山泉线下水站和遍及全国的166家酒便利连锁店。自2016年以来，沃尔玛一直与京东合作。

京东表示，该计划的平均交付时间为两小时，但客户最快可以在30分钟内收到商品。京东表示，参与该计划的品牌可能会看到商店客流量和周转率有所改善。

该计划将加剧京东与阿里巴巴之间的竞争。阿里巴巴集团已推出“新零售”战略，在国内市场整合线上和线下购物。

为了接近消费者并提高发货速度，阿里巴巴已经向各种物流服务供应商以及实体零售企业投资了数十亿美元，其中包括高鑫零售、银泰百货以及盒马鲜生等等。

例如在中国各地的30多家盒马鲜生，用户可以在线订购食品杂货，也可以线下购物，然后超市会将食品杂货直接送到家中。顾客还可以在盒马鲜生挑选新鲜的海鲜，让厨师当场进行烹饪。

阿里巴巴旗下物流子公司菜鸟网络运营着一个平台，能够数字化和标准化运单，并为快递员提供最优化的路线。相比之下，京东也在投资于物流服务提供商，运营自家仓库网络和自动化物流中心。

作为京东供应链创新计划中的早期合作伙伴，农夫山泉在京东618购物节当天90%的订单都是在两个小时内完成交付，且没有额外增加人手。

农夫山泉董事会秘书周力表示，该公司的日订单总量也增加了约20%。

周力说：“我们看到了未来从线下渠道交付更多订单的巨大潜力，并将很快在中国更多城市推出这一计划。”

对中国的电子商务供应商来说，实现更快交付将是一个好兆头，有助于其在中国较小城市拓展业务。尼尔森8月份的一份报告显示，中国一二线城市的网购渗透率为36.4%，而较小城市的这一比例为13.8%。