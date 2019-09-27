美国电子烟神秘肺病病例一周激增52%，已致12人死亡

北京时间9月27日早间消息，美国疾病控制和预防中心（CDC）周四表示，上周开始爆发的一种神秘肺病正在快速恶化，确诊或疑似病例达到了805例，比一周前激增52%。CDC截至周二的数据显示，在美国10个州至少有12人丧生。

美国联邦卫生官员仍然不清楚，是什么原因导致人们生病。CDC表示：“大部分患者都报告，曾经使用含有THC（四氢大麻酚）的电子烟产品。许多患者报告使用过THC和尼古丁。一些人报告，只使用了含尼古丁的电子烟产品。”

截至9月17日，CDC确认了530例疑似病例和7例丧生。相比于上周的增长中包括新病例，以及此前病例的确诊。患者分布在美国46个州。

卫生官员表示，这种疾病主要影响男性，所有报告的病例都有过使用电子烟的历史。CDC表示，2/3的患者年龄在18到24岁之间，16%的人年龄不到18岁。

CDC已经派遣100多名医生和调查人员来确定这种致命疾病的原因。这种病类似于罕见肺炎，早期症状包括咳嗽、呼吸急促、疲劳、胸痛、恶心、呕吐和腹泻。

美国立法机构正在借此机会对电子烟行业展开审查。美国国会众议院的一个小组正在调查电子烟市场的领导者Juul。他们周二要求CDC的高级官员回答，是什么原因导致了人们生病。

美国卫生和公共服务部部长阿历克斯·阿扎尔（Alex Azar）表示，美国总统特朗普正准备禁止调味电子烟。这种电子烟因为对儿童的吸引力而遭到了密切关注。

美国一些州政府和地方政府已开始禁止此类销售。密歇根州是首个禁止销售调味电子烟的州，而旧金山则是第一个宣布禁售的城市。

此外，公共卫生官员还敦促用户不要使用各类电子烟产品。CDC建议不要在街头使用电子烟，也不要向电子烟中加入制造商没有使用的物质。