内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

Facebook拟隐藏点赞数，已在澳大利亚开启测试

2019-9-27 8:09:14来源：新浪科技作者：德克责编：懒猫评论：

北京时间9月27日早间消息，此前有报道称Facebook准备调整政策，隐藏Web端和移动端“点赞”统计数字，Facebook已经在Instagram测试，现在开始在Facebook测试。用户可以看到谁喜欢或者不喜欢某个贴子，但看不到具体统计数字。作者仍然可以看到贴子的统计数字，只是公众用户看不到。

目前Facebook只是在澳大利亚测试，未来是否会推广到其它国家呢？Facebook方面还不是很确定。Facebook新闻发言人回应称，目前它们只是在收集反馈信息，看看是否能改进用户体验。

调整之后页面会有一些变化。例如，当我们在各平台浏览Facebook动态消息时，看不到Reactions统计数字。2016年，Facebook推出Reactions功能，扩展了Like功能，加入了“哇”“哈哈”等表情。Facebook新闻发言人在声明中表示，目前隐藏的只是点赞数、Reactions统计数字和视频浏览数字。

和Instagram测试一样，在Facebook贴子下方会显示3个表情符号，然后是一位用户的名字，再加上“Others”。用户点击之后可以查看列表，看看还有哪些Facebook用户为贴子点赞，只是看不到具体统计数字。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Facebook

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有