Facebook拟隐藏点赞数，已在澳大利亚开启测试

北京时间9月27日早间消息，此前有报道称Facebook准备调整政策，隐藏Web端和移动端“点赞”统计数字，Facebook已经在Instagram测试，现在开始在Facebook测试。用户可以看到谁喜欢或者不喜欢某个贴子，但看不到具体统计数字。作者仍然可以看到贴子的统计数字，只是公众用户看不到。

目前Facebook只是在澳大利亚测试，未来是否会推广到其它国家呢？Facebook方面还不是很确定。Facebook新闻发言人回应称，目前它们只是在收集反馈信息，看看是否能改进用户体验。

调整之后页面会有一些变化。例如，当我们在各平台浏览Facebook动态消息时，看不到Reactions统计数字。2016年，Facebook推出Reactions功能，扩展了Like功能，加入了“哇”“哈哈”等表情。Facebook新闻发言人在声明中表示，目前隐藏的只是点赞数、Reactions统计数字和视频浏览数字。

和Instagram测试一样，在Facebook贴子下方会显示3个表情符号，然后是一位用户的名字，再加上“Others”。用户点击之后可以查看列表，看看还有哪些Facebook用户为贴子点赞，只是看不到具体统计数字。