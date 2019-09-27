苹果watchOS 5.3.2正式版推送：适用于Apple Watch Series 1与Series 2

IT之家9月27日消息 今日凌晨，苹果向Apple Watch Series 1与Apple Watch Series 2推送了watchOS 5.3.2正式版更新。相关Apple Watch用户可通过通用-软件更新，在iPhone上专用的Apple Watch应用程序更新watchOS 5.3.2。

苹果的更新页面显示，watchOS 5.3.2带来了重要的安全更新，建议所有用户使用。相关安全文件指出，watchOS 5.3.2更新修复了一个漏洞，该漏洞可能允许远程攻击者探查应用的意外终止或任意代码执行。

安装更新的用户，需确保Apple Watch正在充电，并在已接入无线局域网的iPhone通信范围内。Apple Watch至少充电50％时将开始安装。更新完成前用户不可重新启动Apple Watch或将之从充电器上移开。

目前，苹果并未针对Apple Watch Series 1与Apple Watch Series 2推送watchOS 6。考虑到watchOS 6.1 beta版对旧设备和新设备均适用，这两款设备的用户可能需要等到watchOS 6.1发布时才能获得watchOS 6更新。