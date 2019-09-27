微软最新专利曝光：新一代Surface Pen压力灵敏度将获大幅优化

IT之家9月27日消息 除Surface Pro 7和Surface Laptop 3外，微软有望在10月2日推出新一代Surface Pen。从外媒最新发掘的专利文件来看，全新的Surface Pen有望加入无线充电功能，同时还显著改善了压力灵敏度。

在文件中，微软在触控笔的尖端加入了一个新的传感器用于检测力和压力。而官方获得专利的设备便包括一个压力传感器，该传感器可以检测产生电压所施加的力。这枚新传感器包括一个存储器和一个处理器，这套组件可以确定手写笔何时处于着墨状态。

这项专利由微软于2017年提交。值得注意的是，微软公司最近已申请了多项Surface Pen专利，其中包括旨在通过模块化方案改变触控笔功能的一项专利，而另一项专利则揭示了另一款创新的Surface Pen，其上带有迷你显示屏，可显示笔尖尺寸，电池和其他信息。

根据美国联邦通讯委员会（FCC）的文件显示，新款Surface Pen还将带有充电线圈，用户将可以为其无线充电。值得注意的是Apple Pencil和Samsung S Pen也带有这样的充电线圈，可以无线充电。而现有的Surface Pen使用AAAA电池且缺乏Apple Pencil上的无线充电功能，而新款Surface Pen未来将可以附着在Surface Pro 7表面上进行无线充电。

微软预计将在10月2日的活动上发布全新Surface Pro 7，Surface Laptop 3，带有Intel Core m3的Surface Go，Surface Centaurs，蓝牙扬声器等一系列新产品，敬请期待。