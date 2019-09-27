苏宁张近东致信家乐福中国员工：坚守初心，心怀敬畏

IT之家9月27日消息 今日早晨，苏宁易购发布公告表示，苏宁易购48亿元收购家乐福中国80%股份完成交割手续。这也意味着，家乐福中国进入苏宁时代。

公告发布后，苏宁控股集团董事长张近东向家乐福中国员工发布内部信，欢迎30000名家乐福中国员工加入苏宁大家庭，并鼓舞员工要坚守初心、心怀敬畏，为消费者提供极致性价的产品和服务。

以下为张近东内部信《拥抱彼此，致敬未来》全文：

拥抱彼此，致敬未来

——致家乐福中国员工的一封信

家乐福中国的同事们：

大家好！

经过双方团队三个月高效协作，苏宁并购家乐福中国今天已经完成交割。我谨代表苏宁控股集团，欢迎30000名家乐福中国新同事加入苏宁大家庭！

这是一个伟大的时代，也是一个变革的时代。

任何牵动社会民生、引领行业发展、影响消费趋势的大事件，都有其必然性。苏宁携手家乐福中国是零售行业变革趋势下的共同选择，更是双方价值观、目标使命一致驱动的结果，也是行业升级的必然选择。我们有幸参与其中，成为中国零售历史的推动者和受益者。

家乐福进入中国24年，将世界先进零售模式、管理经验带到中国，为亿万中国消费者提供了优质的服务，推动了中国零售及流通服务的发展，堪称一个时代的传奇。苏宁1990年创立，从一家小门店到全国连锁，再到近十年智慧零售的变革与创新，逐步发展成为勇立中国零售潮头的领军企业。

今天，零售变革已进入深水区，零售业也迎来了新挑战。时代需要苏宁和家乐福这样在各自领域对零售本质有着深刻理解、拥有核心能力的企业走到一起，积极探索零售发展的新道路，为消费者提供更好的产品和服务。

从今天起，我们仍要坚守初心、心怀敬畏，为消费者提供极致性价的产品和服务。无论任何时候，把握并满足消费需求变化始终是我们的根本。这要求我们，要仰望星空，更要脚踏实地；要戒骄戒躁，更要心怀敬畏。服务是苏宁唯一的产品，也是家乐福中国的坚守，我们要一起坚守初心、回归本质！

从今天起，我们要迅速融合，实现资源互补、能力共享、团队协作。一是要加速产业链融合，我们要毫无保留、全心全意地拥抱彼此、打通资源，服务好双方上下游合作伙伴。二是要加速团队和文化融合，苏宁也是家乐福中国员工的苏宁，我们要心往一处想、劲往一处使，精诚合作、共创伟业。

从今天起，我们要一起坚定目标、勇敢行动，努力探索零售创新发展道路。零售是一场没有终点的马拉松。放眼整个中国零售业，互联网零售的发展仍处于起步阶段，还有很长的路要走，还有很多的障碍要逾越，也还有很多的空间值得期待。在前进的道路上，我们唯有坚持、坚守，才能取得更大的成功。我们一定要朝着成为中国消费者最喜爱的零售品牌、中国零售发展的先进生产力的目标而努力。

未来，我们要站在行业发展的前沿，为中国零售持续创造价值，为中国经济贡献力量。

我们要积极拥抱新技术，全面推动中国零售数字化发展。互联网已成为影响人们生活方方面面的基础设施，零售要素全面数字化是传统零售业面向未来发展的第一要务。我们要积极拥抱新技术、应用新技术，从用户到商品，从后台到前端，全链路实现数字化改造。不仅要推动内部数字化，更要推动供应链上下游以及生态体系全面实现数字化，致力于推进行业效率提升。

我们要继续坚守本质，强化零售的核心能力。作为零售企业，为消费者服务、为合作伙伴服务是生存之本。因此，我们要围绕服务消费者和合作伙伴，持续加大店面创新、物流服务、科技研发等核心能力的投入，不断提升消费体验和运营效率。

我们要持续开放核心能力，全面赋能全行业中小零售商。今天的互联网发展，正在经历一场从消费互联网到产业互联网的效率革命。这就要求我们在强化自身能力的基础上，建立对外全面赋能的平台，全面输出场景、供应链、物流、IT等各项零售核心能力，赋能中小零售商。

中国经济迎来了高质量发展的新阶段，中国零售的发展肩负着不断激发消费活力、服务美好生活的时代使命。我们要心怀梦想、拥抱未来，为服务国家、社会和消费者而不断努力。

回望我们从哪里来，展望我们又要到哪里去。家乐福中国才24岁，苏宁也不到30岁，我们都还只是中国零售业的90后青年，对未来要有充分的想象力和创造力。

未来已来，心之所向，携手往之！在新中国成立70周年之际，让我们向每一个为中国零售事业坚持不懈的奋斗者致敬！愿我们坚定步伐，勇敢前行，再创佳绩！愿我们携手同行，拥抱彼此，致敬未来！

苏宁控股集团董事长张近东

2019年9月27日