谷歌Chrome浏览器更新导致部分macOS文件系统损坏，无法重启

Chrome近期自动更新的版本包含了一个bug，影响到了Mac设备的系统完整性保护（SIP）功能以及OS X 10.11之前版本的macOS用户，并可能造成文件系统的损坏。

Google在本周证实，近期自动更新的Chrome版本可能会造成macOS的文件系统损坏，有些用户反馈自安装新版Chrome之后无法重新启动系统。

最早发现此问题的是安装了Avid Media Composer视频编辑软件的Mac Pro用户，他们发现Chrome在自动更新之后，系统无法重新启动，原本以为是Avid软件问题，后来才知道是更新后的 Chrome有 bug。

Google很快承认了错误，并表示确实是Chrome的bug导致了问题的发生。如果在macOS系统中关闭了系统完整性保护功能（System Integrity Protection，SIP），那么Chrome的bug就会对文件系统造成影响。这个bug除了影响关闭SIP功能的macOS外，还会影响不支持SIP的macOS，而OS X 10.11以前的版本即未支持SIP。

外界推测，Mac Pro及Avid用户之所以最早发现此问题，是因为它们分别是相对较高级的硬件和软件，经常需要关闭系统的SIP功能以连接使用外部的影音设备，否则一般的用户很少会手动关闭SIP。

最后，Google提供了解决此问题的方案：受影响的macOS用户可重新启动至恢复模式（Recovery Mode），再输入特定指令以移除该Chrome更新，这样就可恢复受损的文件系统。

chroot /Volumes/Macintosh\ HD # "Macintosh HD" is the default rm -rf /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle mv var var_back # var may not exist, but this is fine ln -sh private/var var chflags -h restricted /var chflags -h hidden /var xattr -sw com.apple.rootless "" /var



