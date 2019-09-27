华为最长新品发布会：Mate30/Pro供应国产化，终端补洞，难题待解

“如果没有美国制裁，今年华为手机出货量会超3亿台，成为全球第一。”华为消费者业务CEO余承东曾在多个场合如此说道。

受到影响的主要是华为手机海外业务。在其最新旗舰Mate 30海外版中，也首次没有预装谷歌的GMS服务。虽然余承东在采访中信心满满的表示，Mate 30系列全球销量会超过2000万台，但没有人知道海外用户继续买账的概率有多大。

不只是手机业务，新浪科技发现华为官方商城、京东甚至是线下体验店，笔记本品类基本处于缺货状态。新浪科技还获悉，华为正在尝试推出基于Linux系统的PC产品。而为了减轻手机、PC等业务受到的影响，华为也开始加大了在其它品类上的扩张力度，比如智慧屏、VR眼镜等。

手机业务喜与忧

在26日的Mate 30系列发布会开场，余承东就公布了消费者业务今年1-8月份的成绩单：智能手机出货量增长26%，笔记本电脑增长249%，智能音频增长256%，智能穿戴增长278%。

“在被制裁的情况下，我们手机业务还是保持了继续增长，并位居全球第二。”余承东说，今年前四个月，华为手机实现了100%增长，5月份制裁之后手机业务在海外出现大幅下降，但随后恢复了增长。

不过美国制裁的影响还是显而易见的。今年3月发布的P30系列目前出货量为1700万台，余承东透露，如果没有今年的贸易战，P30系列出货量可能早就超过了两千多万部。“我们少卖了好几百万台。”

这个影响也延续到了Mate 30系列上。

在日前华为发布的Mate 30系列海外版本中，由于无法得到谷歌的授权，华为使用了开源的安卓系统版本，但无法在手机上预装GMS服务。包括谷歌电子邮件系统、地图、搜索、应用市场、YouTube等在内的谷歌系应用将在Mate 30系列海外版中无法提供，这对海外用户的忠诚度无疑是个极大挑战。

华为也为之提供了解决方案。

有消息称，一方面海外用户可以在手机上自行安装谷歌服务；另一方面，华为也在其中内置了运行华为App Gallery商店的HMS核心服务。

在今年8月的全球开发者大会上，华为消费者业务云服务总裁张平安宣布面向全球发布HMS生态，并将全面开放HMS核心服务，邀请开发者共筑生态。据悉，目前已经有4.5万个应用程序与HMS适配。

实际上，华为当时还在开发者大会上发布了自研的鸿蒙系统，不过由于生态问题，这一系统被首先应用在了智慧屏品类上。余承东此前在IFA接受采访时表示，如果华为手机继续被禁用谷歌服务，华为会考虑使用鸿蒙系统。第一款搭载鸿蒙系统的手机也许是明年3月发布的华为P40。

华为已经在逐步推进鸿蒙系统的应用生态，尤其是华为生态薄弱的海外市场。华为将扶持开发者的耀星计划升级到了10亿美元，其中80%也即是8亿美元会用于海外市场。华为还在海外设立创新中心，支持开发者进行应用调试。

除了建立操作系统和生态这类的软能力，传闻华为也在逐步提升国产供应链在手机业务中的比重。

余承东也在采访中确认了这一消息。他称Mate 30系列中国产化的器件确实增加了，从原先向美国购买转向日韩和国内产业链，逐步实现对美国器件的替代。“这也对中国产业链是巨大的帮助，可以对国外产品实现替代，实现自立自强。”他说。

另外，在5G的加持之下，余承东对Mate 30系列的出货量也信心满满，定下了2000万台的目标。而上一代产品Mate 20系列目前出货量为1600万台。

PC业务出现暂时停摆 将推Linux系统产品

华为此前发布的今年半年报显示，PC出货量同比增长3倍。对比此次余承东公布的1-8月的PC业务增速来看，PC出货量增长已经出现了放缓。

新浪科技还发现，华为官方商城中绝大多数的华为笔记本型号已经断货，只有一款还可购买；在华为线下体验店中，笔记本产品也鲜有现货。“店员告诉我受美国制裁影响，华为笔记本在9月停产了。”一位华为用户说道。

有意思的是，在日前的华为全联接大会上，华为推出了基于鲲鹏处理器的服务器和台式机主板。华为将开放鲲鹏主板的接口与设备规范，同时共享工程能力，提供整机参考设计。让合作伙伴开发出自有品牌的服务器和台式机产品。

据悉，华为已与同方电脑等台式机厂商展开合作。

同方股份首席运营官李健航称，今年年初与华为进行接触，拿到了鲲鹏主板的样品。双方合作的产品，单核跑分1491，多核跑分6300，能够提供流畅4K体验，赶上了国际上主流的处理器性能。他还透露，同方未来也会在笔记本等产品上与华为展开合作。

这是否意味着华为未来也会推出鲲鹏笔记本主板？新浪科技向一位华为智能计算业务部高管求证，其表示“这只是他（同方电脑）单方面的展望和想法”。

不过新浪科技还发现，华为已经在尝试推出基于Linux系统的PC产品。

华为在官方商城上线了数款Linux版本的PC产品，不过目前也处于缺货状态。而华为则与京东共同预热，10月初将有第三方Linux版的MateBook13、MateBook14和MateBook XPro三款产品同时上线，目前已经开启预约。

新浪科技获悉，这些新品搭载的第三方Linux系统是由一家国产企业深度科技打造。其深度操作系统Deepin OS，目前支持语言数量33个，累计下载量8000万。

但Linux系统目前在PC市场的占有率仅为个位数，软件和游戏生态也是个大问题。华为和京东则在预热产品页面中称，用户可根据实际需要安装“其他系统”，并提供新机咨询服务。

Linux系统的PC新品能否让用户买账，仍是未知数。

开拓新品类

除了寻找替代方案减轻美国制裁对手机和PC业务的影响之外，华为还在寻找新的业绩增长点。

在26日的发布会上，华为罕见的一口气推出Mate 30系列、智慧屏、Watch GT2智能手表、Free Buds3智能耳机和VR眼镜五款产品。一位现场观众略带抱怨地说，这应该是华为手机开的最长的一次发布会。

其中智能音频和智能穿戴的增长潜力自不必说，华为还专门为之推出了自研的麒麟A1芯片。

智慧屏无疑将成为华为的下一个重要发力点。一方面是其在家庭场景中的IoT控制中心的地位，事关IoT生态；另一方面，其产品单价可与PC媲美，完全可以弥补PC业务受到美国制裁带来的影响。

目前，华为和荣耀都推出了各自品牌的智慧屏产品，实现了中高端的价位段切入，华为消费者业务大中华区总裁朱平和荣耀总裁赵明都明确表态，未来会根据用户需求推出更多尺寸的产品。而余承东甚至表示，目前华为刚刚进入这个领域，所以定价策略还相对保守，未来在价位段上还会进一步向上走。

朱平还透露，目前已有一些企业、机构在与华为接洽智慧屏的合作，除了C端用户之外，还会存在会议场景等方面需求，同时在更大的尺寸上也会有需求。而在智慧屏的销售上，首先会集中在中国市场，未来产能提升，也会在全球范围内销售。

VR眼镜则是华为在5G时代的另一个野心。

实际上，VR眼镜在4G时代就已经经历过一轮产业爆发。当时华为、小米等智能手机厂商和暴风影音、爱奇艺等互联网企业纷纷入局VR眼镜领域，但由于技术不成熟、产品体验差、内容匮乏等原因，VR眼镜并没有形成良性的发展生态，暴风魔镜等一批VR企业也陷入了困境。

余承东认为，4G时代VR眼镜没有发展起来，主要在于网速支撑不了时延做不好。而到了5G时代，低时延将让VR眼镜迎来爆发。他提及，韩国5G用户中最受欢迎的应用就是VR直播。

不过，正如同华为在手机、PC业务上寻求替代方案存在的挑战，生态问题也将是华为在传统业务和新业务上面临的难题。一如智慧屏的鸿蒙应用生态，再如VR眼镜的内容生态。

华为董事长梁华此前曾在半年报发布会上表示，虽然上半年业绩实现了增长，但很大程度上是由于惯性，下半年将是华为真正迎来挑战的时刻。而消费者业务这个华为最大收入支撑在下半年的表现，至关重要。