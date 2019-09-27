天猫精灵 vs. Echo，阿里与亚马逊的隐藏战争

金九银十，秋天是丰收的季节，对于科技公司来说尤其如此。

北京时间9月25日，当阿里巴巴AI实验室负责人浅雪在杭州云栖小镇发布以天猫精灵为载体的「家庭大脑」计划时，隔了一个太平洋的美国西雅图，亚马逊公司也发布了多款搭载Alexa语音助手的Echo音箱产品。

二十年前亚马逊和阿里巴巴在国内刚萌芽的电商领域短暂切磋，隔了一个移动互联网，在物联网方兴未艾的当下，两个巨头再次在新战场相遇。不同的是，双方的体量早已飞升几个数量级各为霸主；相同的是，这次较量的核心是智能音箱背后的AI+云计算角力。

狗链 vs. 机器猫

在手机领域，无论是功能机还是智能手机初期，都曾经出现过「机海战术」的阶段，各大厂牌以一次性发十台以上手机为荣，「科技以换壳为本」的诺基亚是其中的翘楚。没想到这一幕发生在了智能音箱身上。

美国时间9月25日这天，亚马逊一口气发布了数款搭载Alexa智能助手的产品，其中包括5款横跨中高低三档的Echo音箱产品、一款对标苹果AirPods的无线耳机Echo Buds、一款眼镜类产品Frames、一款智能烤箱。One More Thing，还有一款装在宠物项圈上的小设备Fetch——你显然不能让自己家「孩子」输在AI时代的起跑线上。

你有狗，我有猫。阿里天猫精灵发布了经过重新设计的带屏音箱天猫精灵CC Love，专为年轻人打造的带有LED闪灯的天猫精灵IN糖。亚马逊有个杀手锏是99美分购买「神盾局长」塞姆尔·L·杰克逊的定制名人声音，天猫这边则有哆啦A梦IP的定制音箱，让80后中年人能重温儿时的梦境。

▲阿里发布天猫精灵哆啦A梦版本（图片来自阿里巴巴）

猫狗大战的背后，是两家公司在物联网入口上的重金押注。从本质上来说，亚马逊和阿里都被认为「没有硬件基因」，在移动互联网时代缺了一块重要抓手，亚马逊因此曾经尝试推出Fire系列手机和平板，含恨败北。智能音箱这个赛道可以说是亚马逊一手培育起来的，其Echo系列产品销量已经过亿，其智能语音助手Alexa也已经接入数亿台设备。从Dot到Studio再到带屏的Show，Echo产品线的机海战术，也直接反应出亚马逊的涵盖用户一切的野心。

作为智能音箱赛道的后来者，天猫的追赶步伐并不慢，两年时间已将天猫精灵送入超过千万户家庭之中。云栖大会上，天猫精灵背后的智能助手系统精灵（AliGenie）不仅升级到4.0版本，同时也被阿里定义为「人机交流系统」，成为阿里在智能物联网赛道的重要开放平台，目前已经有超过两亿台设备接入到这个系统之中，「精灵联盟」生态已有小成。

和Alexa一样，阿里精灵系统瞄准的也是全场景平台，从家居、社区到酒店、娱乐再到健康和汽车，呈现包容一切的野心。

▲阿里云公布战绩（图片来源：阿里巴巴）

云+AI的终局战

兵马未动，粮草先行，一场战争考验的除了将帅的战略，更重要的是后勤储备。Alexa和精灵以无孔不入的姿态进入侵入线下之时，真正考验战斗力的其实是其背后的智能计算平台。

阿里云创始者王坚曾经如此评价全球云计算公司，「亚马逊算一个，谷歌只算半个。」博士的底气是有根据的。经过十年发展，阿里云已经成为国内云计算霸主，进入全球前三行列。近两年成立的达摩院在算法和硬件（芯片）不同层次上为阿里云提供软硬一体的智能升级。

9月26日的云栖大会上，阿里曝光人工智能平台每天调用超1万亿次，服务全球10亿人，日处理图像10亿张、视频120万小时、语音55万小时及自然语言5千亿句，「已经成为中国最大的人工智能公司」。

相比之下，亚马逊人工智能团队相对更加神秘，外界最常听到的消息是亚马逊团队竞标美国国防部大型项目，并且在生物识别如人脸检测项目上出过纰漏，被特别重视隐私的同胞狠狠Diss。从数据量角度来看，阿里比亚马逊的情况优越了两个数量级。

除了消费级硬件，阿里同时也在布局云计算和AI底层硬件平台，阿里云已构建起亚洲种类最全、规模最大的人工智能集群，包括GPU、FPGA、NPU、CPU、超算集群、第三代神龙架构等在内的公共云服务共同形成面向人工智能产业的强力支持。一句话解释是，阿里的「心」，变硬了。

智能音箱一直被认为是物联网时代的超级入口，虽然目前还没找到合适的盈利模式，但是没有巨头敢轻视。如果说智能音箱是冰山一角，那么AI和云计算就是用户看不到的那80%——而真正让泰坦尼克号沉默的，也正是这水下的部分。