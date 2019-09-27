赫芬顿邮报创始人：马云是我的创业指路人

据外媒报道，《赫芬顿邮报》创始人亚丽安娜·赫芬顿（Arianna Huffington）在近日接受媒体采访时透露，2015年参加阿里巴巴主办的女性创业者大会时，她曾意外收获阿里巴巴联合创始人马云给出的职业建议。





回到2015年，那时赫芬顿创办《赫芬顿邮报》已有十余年，又在前一年出版了自己的第14本书。

赫芬顿回忆说，在活动结束后的晚宴上，马云告诉她：“如果我是你，我会离开《赫芬顿邮报》，然后根据你在你的演讲和书中表达的观点，创办一家新的公司。”他还补充说，压力已日渐成为一大全球问题。

“最后，他（马云）还说：’如果你真的决定这样做，我会投资你的新公司’。当时的我，觉得他的想法非常大胆。但我一直认为，赫芬顿邮报应该就是我的最后一次创业了。我爱它如自己的孩子。”赫芬顿告诉记者说。

事实是，一年后，也就是2016年，赫芬顿辞去了邮报的首席编辑一职，创办了一家新的媒体及咨询公司Thrive Global，旨在与企业和集团合作促进员工的整体健康。

赫芬顿表示，经马云提醒后，她注意到，和睡眠、工作表现有关的内容，以及和压力、减少屏幕时间有关的文章更能吸引读者。“渐渐地，这些主题为我们带来的流量越来越多，甚至超过了封面政治报道带来的流量。显然，人们非常关注这类话题。”

迄今为止，Thrive已经与不少大公司建立合作关系，比如埃森哲、摩根大通和SAP等等。亚马逊创始人杰夫·贝索斯和明星赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）等名人纷纷在Thrive的平台上发表文章，讨论睡眠和远离数字沉迷等话题。

Thrive也如约获得了马云和阿里巴巴另一位联合创始人蔡崇信的一笔金额未披露的投资。