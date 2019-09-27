百年时间，创造相机史多个第一的宾得如何沦为油漆厂

为了庆祝成立100周年，宾得在9月20日欣然宣布推出“PENTAX 100YEARS OF HISTORY”版金属热靴盖，以及研发APS-C画幅新旗舰单反相机。近几年不少日本企业迎来百年华诞，如此寒酸方式迎接100周岁恐怕只有宾得，它如何从创造相机史多个第一沦落为油漆厂？

镜片起家

1919年，梶原熊雄在东京大塚创立“旭光学工业合资公司”（Asahi Optical Joint Stock Co），即我们今天熟悉的宾得公司。宾得创立之初是一家光学镜片制造商，为眼镜、双筒望远镜生产镜片，到了1923年生产出日本首款电影投影机用镜头“AOCO”，1938年成立了“旭光学株式会社”，1940年为六樱社（现为柯尼卡美能达）的“Pearlette”折叠相机供应镜头，直到1952年生产出首款单镜头反广相机Asahiflex。

日本首款单反

Asahiflex由机身设计师吉田信行和镜头设计师铃木良平操刀，是一款采用腰平取景器的单反相机，取景器窗口位于相机顶部，搭载了一支Takumar 50mm F3.5标准定焦镜头，使用标准35mm胶片，是日本第一台单反相机。

单反相机诞生在二战前，苏联国家光学机械厂在1935年制造出“斯布特”（спорт），第二年德国Ihagee公司制造了“爱克山泰”（Exaktu），不过在二战仍是徕卡为首的旁轴相机天下，Asahiflex的出现引起了其它日本企业制造相单反机的潮流，最终日本相机称霸全球。

Takumar镜头

在推出Asahiflex同时，宾得自主品牌镜头Takumar（太苦玛）诞生了。Takumar镜头使用过M37螺口、M42螺口接口，拥有Takumar、Auto-Takumar、Super Takumar、Super-Multi-Coated Takumar和SMC Takumar多个系列产品，寿命长达20多年，直到K卡口镜头诞生才终结，不过宾得在Pentax 6×7中画幅相机保留了Takumar的命名方式。

Pentax诞生

在1957年，可能是宾得历史上最重要的相机Asahi Pentax诞生了，它采用了五棱镜取景器代替了Asahiflex的腰平取景器，是日本继Miranda之后第二台采用五棱镜取景器的全幅单反，首创上片拨杆和倒片曲柄取代了原来的转轮，过片更快，改用了M42螺丝接口，继承了Asahiflex IIB首创的反光镜即时回位系统，奠定了现代胶片单反相机的基本形态。

Pentax不是一个全新的产品名，蔡司曾经生产名为“Pentax”的相机，因此旭光学（宾得）在1952年9月22日提交Pentax商标申请时，遭到了VEB Zeiss Ikon Dresden（俗称东蔡）反对，直到1955年8月11日才注册成功，因此不少人误以为Pentax相机具备德国血统。

TTL测光

在1960年德国科隆举办的Photokina上，宾得展示了两款单反原型机Asahi Pentax Metalica和Asahi Pentax SpotMatic，两款相机使用了金属帘幕快门，其中Asahi Pentax Metalica在军舰部前排列了27个硒光元件，商标移左面，机顶的多重转盘可与测光装置联动，使用了55/1.8 Auto-Takumar镜头，带有自拍装置。Asahi Pentax SpotMatic是世界第一台可更换镜头的TTL测光单反相机，TTL是Through The Lens简写，意为透过镜头测光，可移动的CdS（硫化镉）测光元件安装在过聚焦屏中央的光路上，实现了6点自动测光。不过CdS元件位于取景中心，影响构图、对焦，所以相机没有投入量产。

在1964年Asahi Pentax SpotMatic正式上市了，它采用重新设计的测光系统，两个Cds测光元件位于目镜两侧，保留了TTL功能，又不影响对焦、取景，结构简单、耐用，任何M42螺丝接口镜头都可以实现TTL测光。在Asahi Pentax SpotMatic发售之前，相机市场已经有Topcon RE Super、Alpa 9d两款具备TTL测光的单反相机，“世界第一台TTL测光的单反相机”没有落到宾得头上，但无法掩饰这款相机成功，销售达以百万计，被全世界相机厂商仿造，包括Topcon。

SMC镀膜

在今天多层镀膜已经成为相机镜头的标准配置，这在上世纪70年代之前是不可想象的，宾得在1971年首次为Takumar镜头引入了SMC(Super-Multi-Coating，超级多层镀膜)技术。宾得的SMC技术是从美国公司OCLI(Optical Coatings Laboratories Inc.)购买的，镀膜层数多达了7层，超远尼康、佳能、徕卡的4、5层，镜片透光率更高，抗眩光更好，鬼影更少。自SMC开始，镀膜技术成为宾得一绝，至今已有SP镀膜、HD镀膜、Aero Bright镀膜多种技术。

宾得SMC出现迫使富士迅速下放电子波束镀膜EBC (Electron-Beam Coating)，EBC是一种多达11层的镀膜技术，早期用于电影镜头或是广播镜头。根据1974年《Fotografare》杂志的测试，匆促下方的富士EBC镀膜效果不如宾得SMC，可见后者之优越。

K卡口

在1975年，宾得放弃使用多年的螺纹接口，改用全新的插刀式K卡口。宾得最初四款单发相机使用的是M37x1螺丝接口，即直径37mm、螺距1mm的螺纹接口，到了Asahi Pentax时改用M42x1螺丝接口，螺距保持在1mm，直径增加到42mm，到了Pentax S3时采用了改进过的M42x1螺丝接口，以适应全开光圈自动测光。

不过到了上世纪70年代螺丝接口完全无法适应新时代需求了，K卡口是一种插刀式卡口，法兰距为45.5mm，卡口直径48.5mm，通过内三爪固定，相比螺丝接口它安装速度更快（螺丝接口安装与拧螺丝一样），可安装多个电子触点，能实现程序曝光（P档）、自动对焦、电动变焦一系列。在未来数十年时间，K卡口演变成出KF、KA、KA2、KAF、KAF2多个版本，至今没有淘汰。

自动对焦

在上世纪70年代，美国公司霍尼韦尼的相位差对焦成功解决相机自动对焦难题，1977年柯尼卡(Konica)发布的PS机C35 AF是首款应用该技术的相机，但第一款自动对焦单反相机还是落到宾得头上。在1981年宾得推出了PENTAX ME-F，它支持TTL测光，自动对焦，还有有一支电动变焦的smc AF ZOOM 1:2.8 35~75mm镜头。

破千万

在1981年宾得成为了首个单反相机产量破千万的品牌，这是里程碑式的成就。

落伍

宾得最早推出TTL测光自动对焦单反相机，但不代表能维持70年代的优势，尤其是佳能更换EF卡口后，挑起单反相机、望远镜头军备竞赛。在1991年宾得才推出第二代AF单反相机Z-1、Z-2，末代旗舰单反MZ-S性能远远无法与佳能、尼康旗舰相比——MZ-S过片速度只有2.5FPS，最高快门速度不过1/6000s，闪光同步快门速度为1/180s。

相反宾得PS相机不停刷新轻便、焦距新记录，推出了世界上第一台通用的防水变焦PS机IQZoom 90WR，IQZoom 115创了3X变焦PS机尺寸、重量新记录，IQZoom 200成为首款焦距达到200mm的PS机……然而PS机并非胶片相机主战场，不断刷新记录PS无法挽回单反相机的节节败退的形势。

三公主

在胶片时代里，宾得最出名的产品肯定是三公主镜头。三公主由FA43/1.9Limited（大公主）、FA77/1.8Limited（二公主）和FA31/1.8Limited（小公主）三支焦距特异的镜头组成，它们做工结实，全开焦内锐利，焦外过渡自然，拥有漂亮的色彩，在摄影爱好者中美誉度极高。

适马的突袭

在2000年后，单反相机向数码时代转型，旭光学更名“PENTAX株式会社”（2002年），后遭到HOYA的突然袭击。2007年，宾得被HOYA株式会社以股票收购的方式吸收合并，宾得作为一个独立公司不复存在。HOYA是日本光学大厂，尼康、佳能、索尼镜头大量使用HOYA出品光学镜片，到了HOYA旗下的宾得理应大有发展空间。然而事实是，除了在K-x数码单反相机上创造了100种外观配色记录外，HOYA旗下的宾得再无建树。

油漆厂的诞生

2011年7月1日，理光与HOYA同步在官网上发明联合声明：双方达成协议，理光收购HOYA旗下的宾得影像系统全部业务，宾得数码相机、镜头、附件、保安摄像头、望远镜等光学产品全归理光所有，HOYA留下宾得数码相机模块、DVD激光头用透镜、内窥镜、人造骨骼、语音分析和医疗业务。

到了理光旗下，宾得变得锐意进取，2010年推出首台廉价中画幅数码单反相机PENTAX 645D，2011年推出PENTAX Q无反相机系统，2012年联手知名设计师Marc Newson推出K卡口无反相机K-01，2016年实现了摄影圈三大传说之一——宾得出全幅，宾得首款全幅数码单反K-1问世了。

很可惜这些努力大多不是走在错误的道路上，就是来得太迟，PENTAX Q传感器只有1/2.3英寸，还没有小DC大，无人问津；K-01本质是一台去掉反光板、光学取景器的K卡口单反相机，完全继承了单反的重量和尺寸，失去了无反轻便的意义；K-1问世时索尼已推出了多款全幅无反，宾得落后了一个时代；K-1时代宾得无力自研镜头，大三元镜头直接由腾龙、图丽镜头换皮、换镀膜而来……

在理光下宾得最大成就恐怕是再次刷新了自己的成绩，PENTAX Q10有了EVA版，单反相机K-50有120种外观配色，油漆厂实至名归！

无新品的100周年

在2019年宾得已无力发布新品，HD PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED、HD PENTAX-FA 35mm f/2两支新镜头不过是旧镜头换镀膜，于是我们看到文章开篇宾得热靴盖与宣布研发新相机一幕，在摄影爱好者心中三公主已经远去，留下的只有“真正的色彩“。