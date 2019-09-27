索尼新传感器IMX492LLJ曝光，M43相机有望支持8K视频

索尼刚刚曝光了一块Type 1.4规格CMOS传感器IMX492LLJ，它对角线长度为23.1mm，长宽约为3：2，总像素高达4789万，支持8K30P输出，可用于M43无反相机。

与M43相机普遍使用的17.3mm×13mm传感器相比，IMX492LLJ尺寸更大，对角线达到了23.1mm，长宽比约为3:2，在M43相机上相当于一块冗余传感器。IMX492LLJ总像素为8432×5680（47.89MP），有效像素为8336×5648（47.08MP），ADC支持10bit与12bit两种采样精度，兼容CSI-2、SLVS-EC两种总线。

IMX492LLJ提供多种输出模式，最高支持8192×5556/[email protected]（45.51MP，3：2），8192×[email protected]@10bit（35.39MP，17：9）以及7408×[email protected]@10bit（41.16MP，4：3），可输出16：9、17：9两种长宽比的8K/30P视频，在分辨率降低到4K时支持HDR输出。

按照索尼定位IMX492LLJ是一块用于监视、FA相机与工业相机传感器，但我们知道GH5所用的IMX299也是一块监视、FA相机与工业相机用传感器，IMX492LLJ很可能用于M43相机。不过大家不要对IMX492LLJ画质抱有任何希望，它总像素虽然高达47.89MP，可使用的是祖传12bit ADC，更没有BSI提升量子效率，单个像素画质恐怕更差。