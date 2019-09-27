5G SA网络建设和商用仍需很长时间，NSA手机可长期使用

“独立组网从标准的确定，以及真正大批量铺开还需要很长时间。但是消费者却已经有了对5G的需求，所以我们要按照5G市场的客观规律去推进。”vivo执行副总裁胡柏山日前在接受采访时对5G的相关争论进行回应。

近日工信部表示，我国明年大规模建SA独立组网5G后，有传闻称市面上的NSA 5G手机面将临淘汰。

不过有业内专家指出，一方面SA网络建设和商用还需要时间；另一方面对于手机而言，NSA和SA都具备高带宽的特点，而SA的低时延和广连接主要应用在工业互联网领域。

目前大多数运营商网络和5G终端以NSA为主

NSA意为非独立组网，SA为独立组网。在NSA组网方式下，运营商会采用4G和5G共用核心网的方式，进行4G、5G融合组网；而SA则是5G独立组网。

由于5G基站相比4G基站在信号覆盖范围上要小，因此要实现4G网络的覆盖水平，意味着运营商要建设更多的5G基站。这无疑将给运营商带来巨大的资金压力。

另外，5G的三大应用场景高带宽、低时延和广联接，NSA组网与SA组网都可实现高带宽应用，而SA组网则具备低时延和广联接的特点。对于智能手机而言，NSA组网也能够满足高带宽的需求。

多种原因综合之下，国内三大运营商都确立了NSA和SA混合组网、未来逐步向SA组网过渡的方式。

至于手机厂商，目前的高通X50基带芯片也只支持NSA模式，而可支持NSA/SA双模的高通X55还未实现商用。

实际上，在已经进行5G商用的美国、欧洲、韩国等国家，采取的也是NSA网络先行的路线，5G手机产品也是大多基于高通的X50基带芯片。韩国已经发展的上百万5G用户，使用的也是NSA单模的手机。

人民邮电报此前报道曾指出，NSA和SA都是真5G。而在5G商用的早期阶段，NSA组网有利于运营商和手机厂商以更低的成本发展更多5G用户，这也将为未来5G的规模商用和诞生更多5G应用奠定基础。

SA主要应用工业互联网商用仍需时间

胡柏山指出，5G有三大特点：高速下载、低时延和广连接。实际上对手机来说只有一个特性：高速下载，NSA手机和SA手机在高速下载上不会有太大差别。至于低时延和广连接，本质上是工业用途，比如车联网、无人驾驶、工业自动化等。

SA网络在整体标准制定和基站建设上也需要时间。三大运营商中对SA相对激进的中国电信称将于2020年启动SA网络的升级，但也并未公布相应的基站建设计划。而在手机方面，虽然已有NSA和SA双模5G手机发布，但后续要支持SA，也仍旧需要在软件和系统方面进行升级。

消费者的另一个担心是明年NSA手机还能否使用。

此前曾有消息称，从明年1月1日起，中国将不允许NSA手机入网。实际上，5G手机入网指的是工信部为5G手机发放的电信设备进网许可证。今年手机厂商发布和消费者购买的5G手机，已经通过了入网许可，明年不会存在被“禁止入网”的问题。

另外就是升级SA网络之后是否会影响NSA手机的使用。

一方面升级SA网络会是个长期的过程，三大运营商目前也并未公开明确NSA未来是否会退网以及时间表；另一方面，业内预期今年中国5G手机销量将达数百万台甚至上千万台，而其中大多数都是NSA手机，运营商无疑要考虑到这部分用户的兼容性问题。同时还有海外市场的NSA手机漫游中国的问题。

三星电子中国研究院院长张代君曾公开表示，全球已建成的45个5G商用网络都是NSA制式，还没有商用的SA网络，目前NSA的网络成熟度要远高于SA。人民网此前也在报道中指出，现有如此大规模的NSA方案会一直沿用下去，并不会废弃。

可以预见，在一定时期内，NSA组网和SA组网将共同存在。此前vivo通信研究院总经理秦飞就乐观的指出，今年所有推出的NSA单模5G手机，在明后年甚至未来十年内都能正常使用。