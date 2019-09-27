领英升级核心产品，引入中国后将进行本地化调整

LinkedIn领英日前在美国举办了第十届Talent Connect全球峰会，宣布升级并整合核心产品及解决方案，帮助企业进行战略规划、吸引招聘、组织发展，构建高效的人才市场生态系统。这些全球最新的产品和服务也将引入中国，并根据中国市场和企业的需求进行本地化调整。

领英全球首席执行官杰夫·韦纳（Jeff Weiner）表示，两位资历和才华相当的人才理应拥有相同机会，但现实社会中，人脉资源的差距却成为了获取机会的直接影响因素。领英的愿景是为全球每一位劳动力创造经济机会，因此通过缩小人脉资源差距从而促进机会平等，是实现这一愿景的重要一步。

据悉，领英大数据洞察将与招聘、职位发布等功能打通，将实际可操作的数据洞察融入到人力资源从业者和招聘团队正在使用的工具和服务中。此外，领英大数据洞察正开发自动发送报告的功能，利用机器学习和人工智能技术抓取人才市场上的变动，为管理层提供更客观、可量化的数据洞察。

面向求职者的产品和功能同样得到优化，涵盖职位提醒、非注册用户体验、远程工作、推荐功能。领英还推出了人才管理系统（LinkedIn Talent Hub），连通申请者追踪系统（ATS），实现候选人管理平台一体化。今年底，升级版的企业招聘移动应用程序也将发布，在移动端提供简化体验。



