松下发布新款智能马桶盖，洗屁屁也要有节奏

世界上有很多东西都属于用了就回不去的，智能马桶盖算其中一个。近日，松下宣布将于10月20日正式发布一款带有储水功能的智能马桶盖，分别为带自动除臭功能的DL-ENX20和不带自动除臭功能的DL-ENX10。

据了解，松下即将发布的这两款智能马桶盖洗涤功能更加丰富，具有不需要遥控器安装的集成操作单元，如果你是租房一族就更适合使用，因为它不会破坏墙壁。而新款马桶盖在仍然保持了原有的大面积“湿式洗涤”和喷嘴前后移动的“移动式洗涤”外，还配备了新的“洗涤节奏”，洗涤的强度会自动从强变弱，以刺激臀部。

与松下以往的马桶盖相似，新款马桶盖具有不锈钢喷嘴，喷嘴清洁清洗功能，Ag +抗菌马桶座圈，马桶座圈背面的凸边以及防止尿液突出的“防渗漏”功能等。此外，只有DL-ENX20配备了自动除臭功能，当坐在马桶座圈上检测到就座时会自动启动除臭功能。这次松下新款马桶盖还具有省电功能，在不使用马桶盖的时候节省电力，按四口之家来说，可以节省约31%的电量。

松下DL-ENX20配有三种颜色，分别为象牙色、白色和粉红色，而DL-ENX10只有象牙色。在价格方面，带自动除臭功能的DL-ENX20的估计零售价约为31000日元，约合人民币2053元，不带自动除臭功能的DL-ENX10的估计零售价格为26000日元，约合人民币1722元。还没使用过的小伙伴，一定要试试啊！试过才知道，生活是多么的美好。