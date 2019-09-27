详解“通过 Apple 登录”：应用适配是关键

「通过Apple登录（Sign in with Apple）」是苹果在今年WWDC19开发者大会上推出的一项新服务，它的作用在于让用户能够通过Apple ID来注册或者登录其他第三方应用或者网站，从而省去填写表单、验证电子邮件地址和选择新密码等步骤，本质上和国内常见的「通过QQ登录」「通过微信登录」「通过微博登录」差不多。

但在细节方面，「通过Apple登录」却和其他第三方登录有些不一样的地方。

要在适配的应用或者网站中使用「通过Apple登录」其实很简单，首先点击「通过Apple登录」的Logo，如果你是第一次在该应用或者网站中使用这一功能，那么会在登录页面中弹出三个可选择或者修改的项目，分别为「姓名」「共享我的电子邮件」「隐藏邮件地址」，其中第一项是可以自己修改的，默认显示的是你的Apple ID账号姓名，如果你使用的是真实名字的话，建议修改后再点击继续。

至于电子邮件这一栏，其实这也是「通过Apple登录」和其他第三方登录最大的不同点所在。你可以选择和第三方共享你的邮件地址，或者隐藏邮件地址，如果选择的是后者，那么苹果的私密电子邮件中继转发服务也能让你在登录了第三方app或者网站后，继续收到相关电子邮件。

填写好名字并选择了电子邮件之后，如果你在苹果设备，例如iPhone、iPad上的话，系统将使用FaceID、TouchID或者数字密码进行验证。但由于国内政策的原因，最后还需要进行手机号绑定，才算是完成了整个流程。

总结起来，首次使用「通过Apple登录」的步骤基本比其他第三方登录来的简单和直接：「在登录页面点击Apple Logo >选择姓名/邮件>进行身份验证>绑定手机号（国内政策要求）>完成」。

而完成第一次登录之后，后面的登录步骤将大幅简化，基本上只要点击登录Logo，然后进行身份验证即可，如果你用的是苹果设备的话，整个登录流程将十分简单且易上手。

此外，如果你已经在某些支持「通过Apple登录」的应用中注册了帐号，那要如何使用这一功能呢？其实很简单，只要前往应用的帐号设置中绑定Apple ID，以后每次登录也都能使用「通过Apple登录」了。

虽然「通过Apple登录」简单易用，但目前挡在它前面的「大山」是软件适配问题。

目前支持「通过Apple登录」的应用少之又少，更不用提在网页端或者Android平台上使用了，国内目前支持「通过Apple登录」的应用只有「喜马拉雅」「懒饭」「西窗烛」「Pocket」「雅卓」等，普及度还远远不及「QQ /微信登录」「微博登录」等。

所以要真正发挥「通过Apple登录」的作用，还是在于开发者的态度。苹果已经完成了前期的开发建设，而真正能让它（「通过Apple登录」）流行，实现「一个AppleID走天下」的效果，还在于它能不能成为第三方应用或者网站的「标配功能」。目前在国内来看，各大网站和应用基本都支持通过QQ/微信、微博等方式登录，Apple还有很长的路要走。