挪威内阁部长：不会禁止华为参与挪威5G网络建设

据外媒报道，挪威内阁部长Nikolai Astrup表示，挪威没有计划禁止中国华为公司参与该国的5G网络建设，这一决定与北约的盟友美国背道而驰。

美国一直在施压其他国家不要使用华为设备。

“我们与（电信运营商）公司在安全性方面进行了有益的对话，将由这些公司自己决定选择哪些供应商。我们对挪威市场的供应商没有任何禁令。”率领挪威政府数字战略的Nikolai Astrup这样表示。

今年1月份时，时任司法部长的Tor Mikkel Wara曾表示正在考虑禁止华为。但后来，Tor Mikkel Wara因其他不相关的事情离开了内阁。

挪威最大的电信运营商Telenor计划在今年选择5G技术供应商，从而为2020年的服务商用做准备。

在欧洲和亚洲8个国家拥有1.82亿用户的Telenor，在2009年与华为签署了第一份重要合同，由此为这家中国公司的全球扩张铺平了道路。

“我们正在与所有的公司展开商谈，所有公司都在接洽过程中，我们最终会看看选择哪些公司。我们也持续在与政府展开良好对话。”Telenor国内业务负责人Petter Boerre Furberg表示。

“我们正在运行一个向所有合作伙伴开放的流程。”

当被问及如果Telenor使用华为设备然后将被美国列入黑名单会发生什么时，Petter Boerre Furberg回到：“这纯粹是假设性的问题。”

Telenor正使用爱立信提供的设备在埃尔沃吕姆开展所谓的斯堪的纳维亚半岛最大的5G试点项目。同时，它也在使用来自诺基亚和华为的设备在其他地方进行单独试验。