苹果iOS 13.1或封杀部分第三方无线充电器快充功能

本周三，苹果如约推送了iOS 13.1的更新，为新旧设备带来了多个iOS 13首发时缺失的重要新功能，例如快捷指令自动化、地图app的预计到达时间分享、微调音量指示条、iPhone 11系列AirDrop体验改进等等。

但苹果也悄悄地在这个版本中「封杀」了部分第三方无线充电器的7.5W快充功能，原本运行iOS 13的iPhone能够在第三方支持7.5W快充的特性，到了iOS 13.1便只剩下5W，涉及的机型包括所有支持无线充电的iPhone。

据充电头网的测试：「iOS 12系统下iPhone XS Max支持苹果7.5W无线快充（输入端为10W左右，经过效率换算，最终无线充功率达到7.5W水平）；而在升级iOS 13.1系统后，iPhone XS Max不支持苹果7.5W无线快充（输入端为6.6W左右，经过效率换算，最终无线充功率达到普通5W水平）。」

目前受影响的无线充电器多为非苹果官方推荐的型号，而那些苹果官方认可的设备则不受影响，例如Anker、mophie、罗技等，这类无线充电器所采用的架构为「定频调压架构」，相对更安全、稳定一些。

充电头网表示，最新的iOS 13.1及之后的系统版本，只允许苹果认可的「定频调压架构」，其他架构如采用「变频架构」和「定频调占空比架构」的无线充方案全部被封禁，这也是本次iOS 13.1主要的封禁对象。

对于这两种架构的原理已经背后封禁的可能原因，充电头网做出解释：「变频架构的工作原理是通过改变工作频率从而调节发射功率，在某些发射频段会对手机电路造成一定干扰。目前市场上变频架构的发射器一般采用A11或A11a，只能通过BPP认证。此类发射器功率一般都大于5W小于10W，没有Q值检测电路，在FOD（金属异物检测）性能方面要明显逊色于过了BPP+FOD Extensions和EPP认证方案的发射器。」

「定频调占空比架构作为一种中国式创新，该方案胜在高性价比，一定程度上也能让用户用较低的价格享受苹果快充的体验，但无法做到对手机零干扰。更重要的是，它不符合MFi规范，同时也不归属为Qi的标准架构的一种，可能无法满足苹果手机未来提出更严格的快充要求，以后更有可能无法通过苹果认证。」

充电头网的原文对这一次的封禁做出了详细的解释，感兴趣可以点击这里前往阅读。