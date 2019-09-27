阿里AliOS首席架构师谢炎离职

据媒体报道，AliOS首席架构师谢炎已经于近日离职，这是阿里宣布AliOS与斑马重组后，首位高管离职。

资料显示，谢炎在2014年初加入阿里，曾深度参与过阿里巴巴和上汽合作发起的互联网汽车项目，并担任过AliOS总经理和AliOS首席架构师，对互联网汽车项目斑马网络进行深度技术支持。

据阿里员工透露，谢炎在内网贴子中并没有提及离职的原因和去向，但表示，“会继续关注操作系统和计算架构的发展。”

斑马由阿里巴巴和上汽集团合力打造，致力于搭建适用于汽车的智能出行平台。斑马的车联网系统由阿里巴巴的AIiOS团队提供技术支撑。在成立公司之初，阿里和上汽在产业基金各占股45%，10%为员工持有。开放融资后，阿里和上汽的持股比例虽然都降低至31.5%，但仍然在控制权层面形成制衡。

今年8月，上汽集团与阿里巴巴宣布，双方将战略重组斑马网络和YUNOS，并将合作领域扩大至汽车出行平台、自动驾驶、汽车行业云等领域。

战略重组后，阿里巴巴将成为斑马网络第一大股东。阿里巴巴表示，YUNOS操作系统整体知识产权及业务将注入斑马。而斑马将拥有YUNOS底层架构代码完整的所有权和使用权，并可授权汽车品牌或其指定合作伙伴使用。同时，斑马网络将进一步向汽车全行业开放，结合YUNOS操作系统的核心基础技术，让斑马系统走进更多汽车品牌。