联想徐飞玉：深度神经网络对人类来说还是黑盒子

近日，2019年The AI Summit旧金山站正式开幕，联想集团副总裁、联想研究院人工智能实验室负责人徐飞玉博士以“可解释的人工智能：历史、挑战、方法和展望”为主题进行了演讲。

她表示：目前的深度神经网络对人类来说还是一个黑盒子，导致人类不敢用、不能用，阻碍了人工智能的落地和商业化。因此，可解释性对机器学习，特别是深度学习是一个很大的挑战。只有人类理解了AI的决策过程，才能将其应用在更广泛的社会场景中。

徐飞玉博士认为，中国的人工智能技术发展迅猛，特别是在智能制造领域，中国有其强大的制造业基础作为依托，并且有政策支持，因此有其得天独厚的优势。

面向新一轮智能化变革的产业升级契机，联想提出了智能化变革战略，围绕智能物联网（Smart IoT），智能基础架构(Smart Infrastructure)，行业智能（Smart Verticals）三个方向进行变革。在此基础上，人工智能领域的布局成为联想3S战略的重要有机组成部分。

在企业客服领域，联想自主研发了人工智能解决方案MOLI。它具备深度自然语言理解、自学习决策适应对话管理、个性化灵活自然语言生成以及大规模知识图谱构建等四大能力，能够准确理解用户的意图以及达到意图所需要的关键信息块，通过最少轮最自然的沟通以及快速的答案获取，实现客服的个性化和场景化，并实现客服机器人的自动升级和自我学习。

另一方面，联想在人工智能领域也在进一步实践，致力于让人工智能在社会各个领域普遍落地。

联想LiCO+AI是联想自主研发的人工智能超算平台，支持人脸识别、深度学习和自然语言等一系列人工智能产品及解决方案，从而帮助工程师们开发出更多更好的算法。该平台不但具有丰富的集群管理功能，而且具有包含了目前应用最多的多种深度学习框架。用户可以基于LiCO平台直接编写自己的算法，调用LiCO平台中的函数库和软件包进行训练学习，可以省去多种深度学习框架的安装和部署等繁琐步骤。