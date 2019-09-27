玛莎拉蒂：发力电动车，2020年正式开启电动化

IT之家9月27日消息 日前，玛莎拉蒂宣布将在生产制造、电动化以及自动驾驶技术方面的全新发展计划，并将于2020年正式开启电动化时代。其中，在首款混动及纯电动车型的生产计划上，玛莎拉蒂将生产一款电动跑车和一款新SUV。

▲玛莎拉蒂Alfieri概念车

玛莎拉蒂表示，首款电动跑车将由玛莎拉蒂位于意大利北部的摩德纳工厂生产，该工厂的产品线为适应电动车型的生产进行了升级。电动跑车对标的车型包括法拉利F8 Tributo和兰博基尼Huracan超跑，但新车并不是在2014年日内瓦车展上亮相的Alfieri概念车的量产版。玛莎拉蒂首席执行官Harald Wester透露，在2020年电动版发布之前，这款跑车将会推出一款汽油版本。

即将推出的另一款新SUV则将于2020年第一季度末在意大利中部的卡西诺工厂投产，新款SUV预计2021年下线。2020年，玛莎拉蒂将发布其首款混动汽车，即Ghibli轿车的电动版本。

在玛莎拉蒂的电动化规划中，未来玛莎拉蒂旗下所有的新车均将配备混合动力或纯电动驱动系统，所有新车型也将会配备混合动力或纯电动驱动系统，玛莎拉蒂旗下的所有电动车型，提供独特驾驶模式、超长续航里程和超快速充电功能。

自动驾驶技术方面，未来玛莎拉蒂的所有新车型及现款车型的升级版，均可实现不同程度的自动驾驶，包括L2级的玛莎拉蒂高速驾驶辅助系统，以及接近全自动驾驶的L3级自动驾驶系统。