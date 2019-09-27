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马斯克警告：聊天机器人正在进化，或操控社交网络

2019-9-27 16:06:00来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

9月27日消息，据外媒报道，美国当地时间周四，电动汽车制造商特斯拉与太空公司SpaceX的首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在两条推文中发布警告称，社交媒体平台很快就会被“先进的人工智能（AI）”所操纵。

在第一条推文中，马斯克警告说，匿名聊天机器人应该得到更密切的关注。聊天机器人是一种自主程序，经常试图欺骗社交媒体。它们要么通过转发特定的推文来在整个平台上推广它，要么通过让它看起来像成千上万的人在推特上发布同样的(假)新闻，从而在整个平台上散布虚假信息。

马斯克说，如果发现聊天机器人正在迅速进化，这是个很明显的信号，意味着有些事情正在发生。目前还不清楚马斯克是否能够获得相关研究或信息，表明聊天机器人确实在“快速进化”。

在随后的第二条推文中，马斯克详细阐述了他的第一个警告，称虽然“先进的AI”（即超越常规机器人能力的AI）还没有被应用于操纵社交媒体，但这种情况不久后就会成为现实，尽管他没有给出确切时间表。

当谈到AI话题时，马斯克经常被认为是个末日预言者，但他今天的主张并未超出可能发生的事情范围。

当马斯克提到操纵社交媒体的“先进AI”时，这并不意味着AI需要有知觉，而且需要自己主动这么做。不那么先进的AI可以由拥有足够资源的支持者在社交媒体上释放出来，它们会欺骗这些平台，以借机传播它们想要的信息，或者说是虚假信息。

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关键词：马斯克

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