特斯拉V3超级充电站终于进入量产模式，充电5分钟续航120公里

在过去一段时间里，电动车市场争夺战逐渐延伸到了充电站争夺之中，要知道特斯拉的成功一定程度上也要归功于初期对于自家充电站布局的执着。不过在众多其它品牌联手推出高功率充电站的背景下，特斯拉多少也受到了些许刺激，不过你知道从2012年首次推出高速充电桩至今，特斯拉的快充充电站已经有7年历史了吗？

当然特斯拉一直都是画饼先行、填饼的事儿慢慢来，所以传说中的第三代超级充电站（V3 Supercharger）直到今年上半年才刚刚正式落地。而目前特斯拉建成的V3充电站还是寥寥无几的状态，不过最近他们在加拿大落成了当地第一个V3超级充电站，并且表示目前超级快充技术已经相对成熟，他们会在接下来的时间里进行更多这类超级充电站的布置。

如同特斯拉之前的设计一样，V3超级充电装置可以在最高250kW的功率下执行充电工作，以Model 3为例，一台V3超级充电桩可以在5分钟内给车辆补充75英里（约120km）的续航电量，虽然依旧无法比拟传统燃油车的补充速度，但至少相比过去的老式充电站要迅猛许多，同时配合特斯拉之前发布的On-Route Battery Warmup电池预加热技术，充电体验自然得到相当的提升。

在这座V3超级充电站落成后，特斯拉计划会继续沿着加拿大高速公路布置剩余的新充电站以及充电桩，但考虑到V3超级充电V3超级充电站的成本以及布置难度，不知道特斯拉要用多久才能实现46个V3超级充电站的最终目标。

同时根据特斯拉的观察，目前快充的概念似乎正在以刹不住车的方式向前狂奔，当然对于电动车主来说这不是什么坏事，但总是会对自己的充电站布局造成一定影响，比如一部分地区的V2超级充电桩（150kW）才服役不足一年便惨遭V3淘汰，而谁也不能保证V3会以更快的速度被淘汰（大众汽车联盟的超级充电装置已经可以提供350kW最高功率），所以即使V3 Supercharger已经被允许大规模铺建，特斯拉要面对的挑战也依旧还有很多。