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学习微信公众号和小程序，西方品牌也推广商务聊天客服

2019-9-27 16:49:22来源：网易科技作者：-责编：远洋评论：

9月27日消息，据国外媒体报道，在中国的微信上，每天有1.7亿人通过逾60万个“小程序”浏览和购买产品。如今，许多西方科技公司纷纷试图效仿微信，展开对话式商务。

在很大程度上，西方企业仍旧依靠群发电子邮件来推销自己的产品，同时继续通过经常超负荷的客服部门接受客户的询问。但对于品牌而言，利用简洁、个性化的信息与客户接触并销售产品的潜力是巨大的。

在最新的iOS 13软件更新中，苹果正鼓励试图给巴宝莉(Burberry)、希尔顿和Verizon等品牌打电话的iPhone用户“开启商务聊天，直接通过短信与企业互动，而不用等待电话接通”。

苹果商务聊天(Apple Business Chat)于2017年推出，旨在让消费者可以在Messages短信应用中直接与品牌沟通——通常是通过先进的人工智能聊天机器人——让他们能够询问有关产品的问题，并通过集成在该平台上的Apple Pay支付。

支持者说，短信在商务中奏效的原因是体验简单而亲切。

几个月来，美国达美航空公司一直在通过其Fly Delta应用测试苹果商务聊天功能，让用户能够购买机票、更新座位以及查询行李重量等信息。没过多久，该应用的短信量就超过了达美航空所有社交媒体渠道的总和。

“需求并不短缺，”该航空公司的客户护理专家托里·福布斯-罗伯茨(Tori Forbeso-Roberts)表示。“直觉告诉我们，千禧一代喜欢该项功能，但我要告诉你，我们的核心客户和可能更懂技术的年轻群体一样喜欢使用。”

截至目前，将对话式商务引入西方的尝试备受瞩目，但收效甚微。三年前，在Uber将叫车服务整合到Facebook Messenger之后，产品设计师克里斯·梅西纳(Chris Messina)将2016年誉为“对话商务之年”——这一预言从未成真。

尽管如此，情况正开始好转。在Facebook、Instagram和Pinterest的应用内消息服务的带动下，过去三年对话商务规模增长了两倍。

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