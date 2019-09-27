赛睿Apex Pro评测：一把机械键盘让游戏人生圆满？

有一类硬件玩家，专门烧键鼠外设，就比如说键盘，他们为了覆盖全方位的手感和响应速度，要么购买过三四把键盘，要么动手能力够强自己折腾键轴混装，然而并非每个玩游戏的人最后都要走上烧外设的路子，一没那么多地方摆放闲置键盘二嫌反复购买麻烦想一步到位，他们能不能如愿？有没有一把游戏机械键盘能让这帮人人生圆满？

赛睿Apex Pro要来回答这个问题。

OmniPoint一轴打天下

我们都知道，机械键盘的核心在于按键开关，又通称为键轴、轴体，叫法很多，但实际上除了各种国产轴系（如凯华）之外，普遍受到玩家认可，资历老的还是Cherry的MX系列键轴，它也是在众多外设OEM中的稳定选择。不过这两年随着有设计实力的厂商试图求变，像罗技自己就先后做了Romer-G和GL两个系列自主键轴，自主定制轴似乎要成为一个新趋势。

赛睿OmniPoint就赶上这个时间点出现了。和罗技那种分而治之的思路不一样，赛睿想要一个轴体解决所有问题。通过对霍尔电磁效应的加以利用，赛睿在OmniPoint上实现了一种神奇的效果：按键触发行程可以随意在一个固定范围间切换，相当于能同时模拟0.4mm触发~3.6mm触发之间的响应手感，进而实现它所“一把键盘适应多种场合”的设想。

如此强力的效果，自然需要个够重量级的载体。赛睿Apex Pro作为北欧外设老厂的2019年年度键盘旗舰，首发OmniPoint再合适不过。虽然受一些现有条件限制，Apex Pro仅在自身5000系列铝合金框架的主输入键区安装了61枚OmniPoint键轴，对于目前主流的竞技游戏，尤其操作几乎不依赖小键盘的FPS上，还是足够用的。

为体现Apex Pro的旗舰地位，赛睿还为它提供了磁吸式的腕托，腕托斜面和键盘纵向按键配列线平齐，接触面还使用了硅胶材质，比橡胶涂层耐用，也比单纯一块ABS塑料摆上去更让手腕觉得舒服。

同时，Apex Pro还不愿意只把自己的用途归在游戏上，它还希望通过走满3.6mm触发键程带来轻快而又反馈充分的打字体验，减轻低触发距离游戏键盘在打字误触方面带来的额外困扰。

触发行程随心改变

上手使用下来，OmniPoint键轴给人的感觉还是比较熟悉的轻快感，类似于Cherry MX红，轻触发克数，完全线性无段落感的行程，反馈力也小，是典型的敲钢板类型机械轴，这种手感的按键，基本盘仍然是面向游戏而生，较轻的触发克数保证按键在物理性状上能足够灵敏，操作响应速度跟得上手指。

然后来看OmniPoint的触发行程可调特色功能，OmniPoint在0.4mm~3.6mm之间，提供总共10个触发档位选择，步进不明。配置手段可以在Steelseries Engine软件中进行详细调配，也可以懒人方法用Apex Pro右上角的多功能按键呼出OLED菜单一次性更改所有OmniPoint的触发行程。不过后者的操作会覆盖前者，所以除非真的懒到不想自己在软件里指定触发行程，并保存成配置方案，一般是不推荐用OLED方式的。

所以修改触发行程究竟有什么效果？通俗点讲，就是改变按键的灵敏度，触发行程调得越短，按键就越“灵敏”，触发该按键所需要按下的距离越短，在游戏里做出操作的速度也就越快。对需要轻点按键的操作如CSGO里的急停射击，MOBA类游戏的连续技能施放衔接这类玩法，存在更优秀的理论支持。

其实如果要感受这一差别，可以采取这种简便的测试方法：两个横排相邻的键，设置成不同的触发行程，然后打开记事本，用个平底的物体把它们一起压下去，短触发行程的那个键一定会先于长的那个输入字符。在游戏中身心投入进去之后也能感受到不同，你会发现OmniPoint在0.4mm档下，CSGO里的走位步伐显然比2mm乃至3.6mm档都要轻盈，PUBG里倾身摇摆的动作也容易做得更加魔性。

但是，需要严肃提醒一下，更改触发行程不等于更改键轴手感，不等于更改键轴手感，不等于更改键轴手感。很重要所以说三遍，键轴手感是键轴内部结构和弹簧性能决定的，可以说是“天生”的，是没有办法后期调整的。那些希望Apex Pro是那种一把随时调整成各种敲击手感键盘的朋友，还是现实一些比较好。

OmniPoint的触发行程变更原理基于霍尔效应，是一种借用电磁感应提前或延后开关接通的手段，并没有在键轴内部产生机械性调整，所以Apex Pro主键区的手感不论你怎么改触发行程，仍然会维持类似于Cherry MX红那样低克数、线性无段落的敲击感。

花式发挥定制功能

要完全发挥Apex Pro的实力，果然还是绕不开Steelseries Engine软件，相关于这块键盘，软件里最有用的功能仍是61键主键区分键指定触发行程，并可存储成5个不同的配置方案，并在启动指定应用（如游戏，文本处理软件）时触发。

赛睿在配置软件中给触发行程定制提供的配置界面是直观的可视化键盘交互，键区支持逐个按键点击，也能进行各种范围的矩形框选，玩家可以批量选择一批自己想要设置的按键之后，在左侧的计量条处调整1~10档触发行程，数字越小行程越短，1为0.4mm，10为3.6mm。打游戏的话，当然是设成全1最好了。

如果想偷懒，推荐做法是做一套全10，然后存成一个配置方案，把这个方案的触发程序设置成自己惯用的文本处理工具，因为板载的5个方案位不具备关闭应用后恢复原方案的能力，所以你还需要一套全1的方案，然后用键盘的“赛睿Logo键+F9”组合，在5个方案里循环到全1方案。（你也可以把余下的4个方案全搞成全1档，然后只用切一次就行，否则就只能设个游戏触发，然后开游戏让驱动自行调整了）

Apex Pro的配置方案里当然还包括了光照方案，作为一块顶配游戏键盘，全键盘104键肯定全部都要支持1680万色RGB灯效自定义，由于配置方案绑定的关系，你也可以用这个手段来标识当前键盘是处于哪一种触发行程模式下。Apex Pro的原配PBT键帽很透，光效全开效果相当迷幻，不要在多人宿舍里半夜开以免被打。

和赛睿旗下高端寒冰耳机的DAC一样，Apex Pro右上角的OLED屏也具有不错的可玩性，虽然分辨率和刷新率都不高，但你也可以在Steelseries Engine里自定义它的显示内容。默认情况下它已经内置了一些显示方案，比如说游戏内的信息显示，循环CSGO的击杀数据，还有在击杀时跳击杀武器和连杀数等等，这些都可以自己修改成自己想要的内容。或者你也可以把自己最爱的gif图片或沙雕表情包存进去，虽然大部分时间你自己不会看，但被别人偶尔扫一眼扫到，那种刻意闷骚的气质不就尽显无遗了嘛。

最后说一下Apex Pro硬件设计上两个我个人不太喜欢的地方，第一是键盘的USB Hub，不满点不在于USB 2.0，而是只给了一个口（但接口处设置光照值得表扬），台式机还能接受，游戏本本来USB-A口就不多，Apex Pro这就吃了俩，如果插个Arctis Pro，鼠标收发器，手柄，摄像头各种再外设一拥而上，接口就非常吃紧。另一个是右上OLED屏的滚轮按键，按滚轮的操作不够直觉，虽然操作逻辑和Arctis Pro的DAC菜单差不多，但放在键盘上总觉得有些难以适应。可能是追求紧凑被小键盘遮挡的原因。

人生不确定但Apex Pro圆满游戏没问题

所以回到文首提出的问题，Apex Pro能不能实现一把键盘满足所有需求？这要看你的限定条件。如果你追求敲击手感上的圆满，那包括Apex Pro在内的所有机械键盘都满足不了你，但如果只是在玩好游戏的前提下，还能兼顾一定程度的其他应用需要，那Apex Pro肯定能胜任，相比其他的疾速键轴机械键盘来说具备更佳的灵活性。

只是1999元的价格对很多人来说是个超规格的键盘定价，只有真正非常在乎游戏的玩家才可能舍得投入这么多钱在一把键盘上。而能花这个钱买键盘的人，又有多少要靠它长时间做文字输入工作呢？感觉像是拐进了一个怪圈。不过好在Apex Pro本身素质够优秀，响应和操作触发都有够快——不说别的，CS:GO职业选手的选择就是最好的代言了。