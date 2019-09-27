揭秘Wi-Fi 6：速度快了，但你家的网速可能还用不上

9月27日消息，据国外媒体报道，Wi-Fi 6究竟是什么？无线网络的最新革新即将到来，它预示着未来将有更多的设备连接到更快的网络上。

以下是翻译内容：

听到“802.11ax”这个名字可能不会让你兴奋得发抖，你可能也没有怎么听说过。对大多数人来说，它的名称将会是Wi-Fi 6。不管你是否熟悉最新一代Wi-Fi的技术名称，它都在向我们走来。

此前，Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)决定，通过重新命名不同的标准版本的方式，来让我们普通大众更容易理解无线网络。现在，对于1999年问世的第一代Wi-Fi，我们不再称之为802.11b，而是称之为“Wi-Fi 1”。

Wi-Fi 6，顾名思义，就是电气和电子工程师协会（IEEE）第六次改进其无线局域网(WLAN)技术，同时为其推出了一项新的标准。IEEE是制定电信行业标准的专业组织。简而言之，Wi-Fi 6将使得Wi-Fi变得更好；虽然它还没有准备好被广泛采用，但它已经出现在一些路由器和设备上了。

Wi-Fi 6已经激起你的好奇心了吗？下面就来具体讲解关于下一代无线局域网的一切，以及它将如何给你带来更加美好的流媒体视频体验。

为什么要关注Wi-Fi 6呢？

因为从理论上讲，Wi-Fi 6可以让你不必错开与室友看电影等流媒体视频的时间，来避免网络堵塞。Gartner首席分析师比尔·梅内塞斯(Bill Menezes)表示，“在许多设备必须使用相同无线接入点的高密度环境下，Wi-Fi 6将大大提高吞吐量。”

行业分析师表示，Wi-Fi 6的网速将比Wi-Fi 5快30%左右，CNET团队在测试中发现前者比Wi-Fi 5甚至要快40%，达到每秒1320兆比特。这比大多数设备单独运行所需的速度要快得多，但是在一个路由器上连接了多个接收器的情况下，Wi-Fi 6显然将会大大加快速度。

这种提升不仅会影响5GHz网络（业界基本上都已经转向5GHz网络，这种网络的短程数据提供速度更快）；它还将使得2.4GHz网络速度变得更快，这种网络虽然通常比较慢，但在穿透墙壁等固体物体方面有更好的表现。

有什么神奇之处？

Wi-Fi 6将会更有效地传输数据，从而达到上述速度，这主要有两个原因。如果你把Wi-Fi信号想象成一个接入点(比如路由器)和一个设备(比如手机)之间的传输，Wi-Fi 6将会在一次传输中提供更多的信息，同时还能同时向更多的客户发送信息。

实现这一点的第一种方法是发送更多的二进制代码，然后利用每次的信号将其转换为信息。这可以通过QAM（正交振幅调制）来估量。目前的Wi-Fi 5路由器是256-QAM，这意味着它们是基于每个信号的8位二进制代码来运作。有了Wi-Fi 6，这一数字将跃升至1024-QAM，即10位二进制代码。更多的代码意味着发送更多的信息，也就是说数据会更加快速地传送到你的设备上。

此外，Wi-Fi 6将配备一种被称为正交频分多址(OFDMA)的技术，该技术可以在不同的子信道之间分配带宽。梅内塞斯说道，“它有助于划分频谱，针对不同的用户需求分配带宽，缓解带宽争用和延迟问题。”通过创建多个接入点，它可以让路由器同时与多个不同的设备进行通信。

有什么革命性的地方？

Gartner分析师莱夫-奥洛夫·沃林(Leif-Olof Wallin)表示，Wi-Fi 6主要是“进化性的”，但他坚持认为，在某些用例中，它可能会“具有革命性”。也就是在有大量用户需要连接无线网络的情况中，比如体育场、购物中心、会议中心或机场。

在那么高密度的环境中，不同的无线接入点可能使用相同的信道进行数据传输，这会造成冲突。Wi-Fi 6将部署基本服务集(BSS)着色技术，这种技术用数字标记(或着色)共享频率，这样网络就可以智能地判断信道是否太过忙碌，如果太过忙碌，就转用其它的信道，从而减少拥堵。

Wi-Fi 6的另一个有用之处是目标唤醒时间(TWT)，这应该会增加你的设备的电池寿命。TWT将管理你的设备，以使得那些需要定期连接Wi-Fi的设备(如物联网设备)只在需要时才按计划连接。这将延长设备的电池使用寿命，同时也能够让你的无线信道出现任何不必要的冲突。

谁真正需要Wi-Fi 6呢？

能更好地管理信道拥堵环境的Wi-Fi 6可能将会满足一些更大的需求。

在Gartner的一份研究报告中，分析师克里斯蒂安·卡纳莱斯(Christian Canales)指出，在连网设备日益增多的工作空间中，比如员工配备了多达四种无线设备——笔记本电脑、平板电脑、智能手机和可穿戴设备——建筑物也正在变得越来越智能，Wi-Fi 6带来的新功能将大有卑益。

其他可能因此得到改进的领域包括增强现实（AR）和虚拟现实（VR），企业有望能够大举展开培训、产品设计或可视化方面的试验。沃林还指出，“狂热的游戏玩家和位置跟踪很重要的用例将受益最大。”

当然，这并不是说Wi-Fi 6不会给普通消费者的生活带来什么变化。更快的带宽不管怎么样都会带来改进，特别是在需要强大的物联网连接的家庭中。对于那些抱怨过他们的连接速度有多慢的人来说，Wi-Fi 6将会是一样令人兴奋的东西。

普及还尚需时日

Wi-Fi 6肯定会到来——事实上，它已经出现在Netgear或华硕等品牌的路由器以及三星Galaxy S10等手机当中。但你可能还没有从这项新技术中获益，因为Wi-Fi是一个生态系统。这意味着你必须将你所有的设备以及路由器升级到支持Wi-Fi 6的设备，才能充分利用其更快的速度。

此外，如果你仍然在使用最便宜的数据套餐，那么你不应该期望你的数字生活会出现任何的改善。如果你购买的互联网服务速度太慢，即便用上Wi-Fi 6路由器也不会带来太多的改变。不过，目前还没有必要开始比较价格，因为目前大多数网络服务的速度都不够快，因而无法充分发挥Wi-Fi 6的潜力。

这一切都意味着Wi-Fi 6距离全球普及还有一段时间。沃林强调，它仍处于发展初期，终端设备跟上来也尚需时日。“与往常一样，对于任何的新标准，不同供应商之间很可能存在轻微的不兼容。”他说道。

梅内塞斯预测，到2022年，将只有22%的笔记本电脑集成Wi-Fi 6技术。所以，这几年在网络服务费用上你还可以节省点钱。