内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

三星Note10＋ 5G国行推送系统更新：改善5G信号稳定性

2019-9-27 17:59:21来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月27日消息 近期，三星Note10+ 5G手机推送了新的系统固件更新，主要是功能性改善。在本次更新中，改善了5G信号的稳定性，应用安卓定期的安全补丁，提高了设备的安全性。

8月份三星正式推出了 Galaxy Note10 与 Galaxy Note10+ 5G 手机。三星 Note10 8GB+256GB 售价6599元，Note10+ 5G版 12GB+256GB 售价7999元。

屏幕方面，Galaxy Note10+采用6.8英寸动态AMOLED显示屏，分辨率为1440p+。三星Galaxy Note10配备6.3英寸动态AMOLED显示屏，分辨率为1080p+。两种屏幕都支持HDR10+和动态色调映射技术，并且都采用了挖孔屏的设计，摄像头开孔位于屏幕顶部正中间。

相机方面，两款手机后置相同的三摄像头，主摄像头具有1200万像素，支持光学防抖和f/1.5与f/2.4双光圈。还有一颗1200万像素支持OIS的长焦相机，第三颗是一个123°超广角的1600万像素摄像头。另外，Galaxy Note10 +还具有3D ToF传感器，3D扫描仪应用程序使用该传感器可以创建真实物体的3D模型。两款手机均搭载1000万像素自拍相机。

三星Galaxy Note10+和Note10搭载骁龙855处理器，标配256GB存储空间，还提供512GB的版本。Note10标配8GB内存，Note10+ 5G版本为12GB。另外Note10+拥有microSD插槽，支持最高1TB的卡。

三星Galaxy Note10+内置4300mAh电池，支持45W超快速充电，但随机只带25W充电器，需要单独购买45W充电器。Note10内置3500mAh的电池，支持25W快充。两者都支持快速无线充电和反向无线充电。

其他方面，三星Note10系列都配备立体声扬声器，包装盒中有USB-C耳机。S Pen则得到了重新设计，新版S Pen增加了悬空手势功能，用户可手持S Pen通过手势控制手机的部分功能。

京东三星 Galaxy Note10 8GB+256GB 莫奈彩6599元直达链接京东三星 Galaxy Note10+ 5G手机 12GB+256GB 密斯白7999元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Note10＋5G三星

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有