雷蛇出了一款iPhone手机壳，除了“信仰加成”还有什么？

每年新iPhone一发布，各式各样的手机壳也是大家关注的焦点之一，今年雷蛇也来凑这个热闹了。作为知名的游戏外设品牌，雷蛇这次推出的手机壳把重点放在了散热上，手机壳的名字叫「雷蛇冰铠」，意思简单直白，就是给手机穿上了一套冰冷的铠甲。

这款雷蛇设计的手机壳体验如何？值不值买吗？极客之选（微信：Geekchoice）最近就对这款「雷蛇冰铠」进行了体验，下面就来聊聊我们的使用感受。

颜色够骚，还支持散热

先来说说外观，这款手机壳的背面采用了镂空设计，上面是散热孔，下面有一个英文logo。相机位置用一圈绿色的圆圈点缀，这个颜色搭配很亮眼。

手机壳的内部则与其它产品不太一样。首先可以看到一层绿色的纤维内衬，它与你的手机直接接触，可以将散发的热量向外引导。另外，内衬层还能够保护手机，减小跌落时造成的冲击。在内衬下面，雷蛇加入了一层石墨导热层，用来收集手机的热量，并将其传导至外部。

从外面看到的打孔结构，其实就是用来增加空气流量，方便散热。另外，从散热孔还可以看到里面绿色的内衬，也算是一种独特的设计。

之所以花精力在散热上，其实也是符合雷蛇做游戏外设的理念，保证手机性能正常发挥。我们分别在未戴手机壳/戴手机壳的情况下，打了几把游戏，对温度进行了测试，结果为37度/43度。

不只是信仰加成，它还支持三米防摔

除了散热，这款手机壳还支持三米的跌落保护（仅专业版支持）。所以它也比一般的手机壳要重一些，我们测试的结果是236.5g（iPhone 11 Pro+手机壳）。手机壳的背面边框采用了弧度处理，在握感上还算不错，不会产生很厚重的感觉。这款手机壳也能够兼容Qi无线充电，无需拆卸。

有意思的是，雷蛇还在说明中强调，这款手机壳不会阻碍网络连接，能够保证视频和游戏体验的流畅。（iPhone信号差，这锅我不背）

适合手游重度玩家

目前雷蛇的这款「雷蛇冰铠手机壳」一共有两个版本，轻装版售价299元，专业版售价399元。官网介绍中还有一个专业版THS，背面将散热孔移到了下方，上方多了雷蛇的logo（信仰加成）。

▲图片来自：雷蛇官方

手机壳的颜色有三种可选，酷黑、粉晶、水银。我们选择的是酷黑，属于雷蛇经典的黑绿配色，相机位置的一圈绿色比较亮眼。

▲图片来自：雷蛇官方

雷蛇的这款手机壳是与iPhone 11系列同步上市的，除了最新的三款新iPhone，它还支持2018年发布的iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max，以及自家的游戏手机Razer Phone 2。

从这里也能看出，这款雷蛇冰铠并不是贴个牌、蹭个热度那么简单。它支持三米的跌落测试，同规格的防摔手机壳，价格也都在200-400元左右，与这些产品相比，雷蛇还多了散热设计、不错的外观，当然还有信仰加成。

如果你是手机游戏的重度玩家，或者是雷蛇信仰粉，这款雷蛇冰铠手机壳还是值得购买的。