Libra协会总干事：天秤币根本不能替代现有货币

北京时间9月27日晚间消息，据国外媒体报道，Libra协会总干事伯特兰·佩雷斯（Bertrand Perez）今日表示，Facebook计划于明年推出的数字加密货币Libra（天秤币）无法取代当前货币。

佩雷斯今日在日内瓦联合国总部举行的区块链会议上表示：“Libra不涉及到执行任何货币政策。”佩雷斯在会议上还称，Libra项目可以帮助实现许多联合国可持续发展目标，例如消除贫困和实现两性平等。

除了佩雷斯，此次会议的发言者还包括瑞士国家银行（SNB）和国际货币基金组织（IMF）的代表。

上周二，Libra项目负责人大卫·马库斯（David Marcus）曾表示，Facebook计划推出的Libra并不等同于印刷美元或铸造新欧元，Libra的简单存在不会创造新价值。

马库斯说：“最近有许多关于Libra如何在货币方面威胁国家主权的讨论，Libra将得到一篮子强势货币的1：1支持，这意味着任何数量的Libra的存在，都有同等的价值储备。因此，没有新的货币被创造，这将严格地维护国家主权。”

作为拓展数字支付业务的一部分，Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币。Libra计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。

但随后，全球多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对Libra提出了质疑，并列出了与Libra有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等。

对于监管部门的担忧，Facebook曾表示，该公司期待着解决有关Libra的担忧。在此之前，不会冒然推出Libra。