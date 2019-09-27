紫光展锐钟宝星：2023年5G手机在智能手机总出货占比超30%

9月27日消息，今天网易科技《5G·未来沙龙》在网易北京研发中心举行，紫光展锐消费电子产品规划部部长钟宝星发表了题为《5G时代芯引擎》的演讲。他表示，“5G时代的到来，信息随心而至，万物触手可及，它是可以连通万物改变社会的。”

钟宝星表示，从4G迈入5G时代，通信能力将得到大幅提升。“时峰速率、体验速率、流量密度、网络能效等方面都将得到大幅提升。” 他分享了一组数据，2023年5G手机出货占智能手机超过30%。

但5G的应用场景不止于手机，钟宝星还提供了三个发展方向。“5G满足了海量物联的通信需求，可以面向以传感和数据采集为目标的应用场景；其低时延和高可靠的特点，可以面向垂直行业的特殊应用需求；5G的高带宽，面向以人为中心的娱乐、社交等，适用于高速率、大带宽的移动宽带业务。”

5G+AI还将助力各产业智能化升级。“车联网、智慧家庭、企业物联、远程医疗、数字支付等场景应用都有可能带来颠覆性的进展，5G让AI无处不在，AI让5G更加智能，这将改变我们的生活，改变我们的社会。”

与此同时，产业智能化变革拉动大批硬件升级。“2025年物联网终端产生的数据量：约80ZB=80x230TB。1TB硬盘重量约600g，80ZB相当于约5154吨1T硬盘。边缘数据在广度、深度、精度上的全面提升，将带来存储、模组、传感器全面升级。5G带来大带宽意味着更大量的信息需要被传输、处理和存储，势必带动新的一轮硬件大升级。”

他透露，紫光展锐在2014年成立了5G团队。今年1月26日，紫光展锐在世界移动通信大会发布了5G通信技术平台—马卡鲁及其首款5G基带芯片—春藤510。

对于5G未来将产生的经济价值，钟宝星分享了一组数据，“到了2030年直接产出是6.3万亿元，而间接产出的价值将是不可估计的。”