失语者金立：“亡”者难归来

“之前我们家人用的都是金立手机，但去年一次系统更新之后，就变得全是广告了，而且是系统层面的那种无法屏蔽的广告，看视频、玩游戏过程中都有可能随时跳出来。后来上网查询原因的时候才发现，好多用户都跟我们一样。新闻说是金立的资金链断了要申请破产，所以广告才会这么多吧。自打那以后我就金立一生黑了。”这是一位曾经的金立手机铁粉，在听说金立“复出”后对懂懂笔记的一番吐槽。

9月18日，金立K3在京东开启线上预购。一周的预约时间过去，据悉预订量仅为6000台多一点儿。一些媒体将这次金立K3的上线预订，称为金立“复活”后的首次惨败。

实际上除了金立，过去数年间业界不止一次出现那些已经倒下或者濒临倒下的品牌，尝试进行品牌易主后“秽土转生”的生猛操作。这些不断发生的故事也为市场带来了一个个生动的商业案例，很多人也在思考：一个“消亡”的品牌，如何能够咸鱼番生？怎样才能重新回到正常的赛道？可惜的是，目前没有一个优秀的案例出现。

但无论成败，这里面的经验与得失都值得我们仔细去思考。

重返红海难寻位置



此次金立的复活，是由二股东卢光辉一手推动。从去年12月金立公司正式进入破产程序，到今年9月中旬现复出，9个月的时间这个老品牌经历了生死的考验。虽然已经申请破产，但卢光辉心里依然认为金立品牌具有一定价值，而且以前建立的庞大线下销售渠道，也留存着一定的“香火情”。

于是从今年8月中旬开始，卢光辉就不断与各地的代理商接触，着手操盘金立的复出。

不过，看到这样的预购情况不知卢光辉作何感受。显然一切与他设想的并不一样，市场和用户对于这个已经倒下过一次的品牌，似乎并没有太多的兴趣。难道，金立曾经的千万用户都已经不念旧情？

根据IDC公布的数据显示，全球智能手机市场二季度出货量同比下降2.3%。IDC同时预计，2019年全球智能手机整体出货量将下滑2.2%；市场反弹可能会出现在2020年，出货量同比将增长1.6%。

下滑对于智能手机市场来说早已不是新鲜事，伴随着整体趋势的是马太效应也在快速扩大，资源越来越向头部企业聚集。

而金立复生后瞄准的，恰恰是这样一个红海市场。仅就这一点来说，“复活”就已经选错了战场。

或许是看到5G和IoT两大革命性变革力量的前景，包括手机和电视大屏在IoT生态入口的重要价值，我们看到太多倒下或者濒临倒下的智能手机、电视品牌，在过去几年前赴后继的重返市场舞台。

粗略的统计一下，除金立外，过去数年包括黑莓、Palm、MOTO、诺基亚，以及乐视电视、VAIO笔记本电脑等列曾经拥有相当名气的品牌，在新东家的运作下纷纷重生。其中最典型的例子当属手机领域的MOTO、黑莓和诺基亚，以及电视领域曾经“叱咤风云”的乐视电视。

MOTO、黑莓和诺基亚三个手机品牌，都曾经是手机领域的霸主或巨头，而在品牌衰落之后，也正是由于品牌仍存在一定程度的影响力，因而被新东家看上重新推上了舞台。

这当中，诺基亚的背后是富士康和HMD，黑莓的背后是TCL，MOTO曾两度易主，先后是谷歌和联想。尽管有强大新东家的支持，但复活后的三者如今市场表现如何，已经无需赘言。仅从近几年权威第三方统计机构的销量排名，就可以对始终归属于others的三个品牌做出判断。

其中，被TCL视作重点发力对象的黑莓品牌最为虎头蛇尾。其上一部发布新机的时间还是在2018年6月，当时高调发布的BlackBerry KEY2上线至今，在京东商城直营店铺的用户评价也仅有1.1万条。

在新品市场表现欠佳的情况下，黑莓时隔一年多仍未发布新产品，2019年或许不可能再见黑莓新机。还有消息人士指出，很可能目前TCL内部已经停更了黑莓品牌。

再看一下“生态化反”大潮中的乐视电视。在乐视系资金链出现问题之后，其作为当时乐视旗下最有价值的资产，被驰援而来的孙宏斌在一年前以拍卖的方式收入囊中。此后，这一品牌在融创旗下先改名为乐融（超级电视），然后又在今年9月初重新改回“乐视超级电视”。

当初这番举措或许是为了和乐视系彻底划清界限，避免负面影响。但是这“失去”的一年已经让乐视电视这一品牌淡出了公众的视野。如今恢复原先的名称，并重新启动销声匿迹一年的“乐迷节”，莫非是在小米、荣耀、华为等新玩家在智能电视（智慧屏）领域掀起的新热潮中看到了机会?

或许，对于品牌价值的理解，孙宏斌和卢光辉有着一样的看法，所以他选择了重新启动乐视超级电视这个品牌。财大气粗的融创对于乐视电视的宣传可谓不留余力，919乐迷节的大促更是下了血本。

从919乐迷节当天乐视电视公布的官方数据来看：全渠道销量为6.8万台，已经算是不错的成绩。但相比之下，4月9日米粉节当天，小米电视从零点到中午12点就突破了10万台销量。市场冷暖，从两组数据中可见一斑。

一个品牌最宝贵的，不是依靠价格战得来的所谓海量用户，而是因为你的产品力和创新，始终愿意跟随你的“心灵”伙伴。

市场不相信残值与情怀

或许，曾经的IT行业为数不多的案例，就是当年乔布斯与苹果品牌的涅槃与复活。因为乔布斯的执拗，苹果的Apple I电脑、Macintosh、iPod、MacBook Air和iPhone才会一次一次占据果粉的心智，一次一次重新回到世界的舞台。

有人说这是因为情怀。实际上，从当年联想收下MOTO、TCL收下黑莓到如今卢光辉复活金立，孙宏斌重启乐视超级电视，每一个品牌复活（重启）的背后，都是拥有者对这些品牌残留的影响力，以及以往用户群体购买力的“残念”。

诚然，我们不否认品牌情怀、残值的推动力。但与这种推动力相对应的，是如今硬件产品快速更迭的市场形态：快鱼吃慢鱼、品牌裂变、子品牌林立、垂直细分领域刺刀见红早已成为常态。更何况金立手机、乐视电视这些因为沉重历史包袱消沉的品牌，拿什么来夺回自己的市场空间？

当初因资金链危机倒下的那一刻，这些品牌的形象在用户心中就已经一落千丈。品牌消沉至今，供应链和销售渠道方面的追款者仍心有余悸，用户因软件无法更新以及资源缺失消散的信心仍难以凝聚，内容资源以及生态环境的缺失更是驷马难追。

由此可见，一个品牌倒下的同时，意味着历史遗留问题的集中爆发，而成长性和可持续发展也都随之终结。从上述智能手机、智能电视“消失品牌”的回归可以看到，市场已经不再相信残值和情怀。

如果回忆一下一些日本著名家电品牌的消失与并购故事，不难发现同样的规律，曾经国内家电企业大肆收购的那些日系老品牌，不仅没有在日本、欧洲市场复兴，在中国市场也没有因为新东家的优势资源而重振旗鼓。

这些日系家电品牌在国内有没有影响力呢，原有的销售渠道是否依然存在？或许都没有问题。但根本的问题就是，即便赛场上一个不经意的踉跄，都会被敏捷的对手远远超出，更何况是经营观念、管理方式和营销手段都层层落后的老品牌。

情怀这东西，在商场真的不能用来换钱。对于那些并购衰落品牌、用资金注入消亡品牌的新东家而言，在继承其所剩无几的品牌残值和专利技术的同时，需要花费大量的精力和资金来修复其在市场中的衰败形象。这样来看，还真不如打造一个全新的品牌重新来过。

举一个不是很贴切的例子：近半年多时间，我们可以看到OPPO、vivo和小米等头部手机企业，在推出子品牌时选择的思路都是打造一个全新品牌，甚至在市场宣传和渠道推广中还选择了某种程度的切割。这样做的原因有很多，但是一个重要的因素就是：新创一个品牌、聚焦细分市场厮杀，远比重启一个老品牌、在红海中盲目出击要容易和轻松得多。

【结束语】

记得雷军曾经自豪地说过这样一句话：纵观全球所有智能手机品牌，只有小米是在出现销量下滑之后又重新恢复增长的企业。实际上，这个恢复增长的背后，是即便遭遇大幅下滑但小米依然拥有上千万忠实米粉，且雷军亲自下场并重新把控全局的结果。反观如今所谓复活或是重启的“老品牌”，究竟拥有过什么？