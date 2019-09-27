2019“科技CEO离职潮”的偶然与必然

24日，WeWork首席执行官亚当·诺伊曼(Adam Neumann)表示将辞去CEO一职，一时间在业界引起轩然大波。而在过去两天，eBay公司总裁兼CEO德文·维尼格(Devin Wenig)，以及电子烟具头Juul首席执行官凯文·伯恩斯(Kevin Burns)也都纷纷离职。

这个九月，成了全球科技企业CEO的离职高峰，而统计数据显示，2019年的前九个月，全球知名企业的CEO离职率，已经创下了历史新高。

为什么是2019年

根据美国就业顾问公司Challenger,Gray&Christmas的数据，美国大中型企业在8月共有159名CEO离职，比7月份的124名离职人数高出28%，为一个月来最多。

据Challenger表示，截至8月底，2019年美国大中型企业的CEO离职人数高达1009人，超过2008年经济陷入金融危机时的同期离职人数。专家们分析指出，由于对经济增长放缓的担忧，舆论更倾向于问责制。或许，这也是WeWork在IPO前突然发生CEO卷铺盖走人的主要原因。

▲美国企业历年CEO离职统计数据（来源CNBC）

耶鲁大学管理学院（Yale School of Management）高级副院长杰弗里·索南费尔德（Jeffrey Sonnenfeld）表示：“企业CEO们现在受到的约束越来越少。当他们的虚张声势和花言巧语被现实拆穿后，董事会就面临迫使首席执行官承担重要责任的压力。”

2008年是历年来CEO离职率第二高的年份，截至当年8月份共有992名高管离职。Challenger的副总裁Andrew Challenger在发布会上表示，“随着全球商业和市场整体状况的不确定性越来越大，许多公司选择在这一段时间寻找新的领导层并非巧合。”

在有关上市的讨论中，WeWork的首席执行官亚当·诺依曼（Adam Neumann）已经表示将辞去CEO职务（但保留非执行主席一职）。哥伦比亚广播公司（CBS）的评论员史蒂芬·甘德尔将亚当·诺伊曼形容为“一位反复无常、充满争议的首席执行官”，“他的创业愿景和创新精神令人惊叹，他白手起家的WeWork做成了一件了不起的事情，但他违反了与公司合规和公平交易相关的各种规范，以及让自己拥有超级控股权等令人难以接受的行为。”

备受争议的电子烟巨头Juul周三表示，该公司首席执行官凯文·伯恩斯（Kevin Burns）将辞职，并将由前奥驰亚高管克罗斯韦特（K.C. Crosthwaite）接替。紧接着在数小时后，ebay公司宣布，其总裁兼CEO德文·维尼格也将离开CEO的岗位。

究竟是什么原因导致了这些现象集中出现？

上周的一项调查显示，国际贸易的不确定性和全球经济增长放缓，导致美国大中型企业的首席执行官下调了对美国经济的展望。由美国200家最大公司行政总裁组成的商业圆桌会议指出，其成员预测今年的经济增长将从上一季度GDP增速2.6%下降至2.3%左右。

据CNBC报道，美国商业圆桌会议主席博尔顿（joshua bolten）在一份声明中表示：“本季度的调查显示，美国企业现在正在踩下刹车，而且他们正在定期地踩刹车。”“不确定性阻碍了经济潜力得到释放，限制了我们的经济增长和投资力度。”

容忍度降低成普遍现象



在Challenger的一份商业调查中，超过一半的企业表示，它们的销售受到了某种程度或非常负面的影响：40%的制造业CEO表示，它们的投资回报出现了跳水。同时，没有一家公司报告有正面影响。

不过，耶鲁大学管理学院的索南菲尔德也指出，除了一部分人是想在最辉煌的时候退场（包括在公司业务进展顺利后离开），导致目前大型企业CEO频繁更替的最重要原因，是公司董事会的整体容忍度发生了变化。

在这一年中，Uber和Lyft等公司在没有明确盈利途径的情况下上市，随后出现的股价低迷态势，使得投资者开始担心——押注于过去10年引领行业的成长型创业企业是否是好的想法，尤其是面对经济低迷时期。

同时，人们还担心首席执行官是否扭曲了价值衡量的标准。索南菲尔德表示，“那些开始相信自己创造神话的首席执行官们，必须承担主要责任。”

除此之外，还有另一个因素在起作用，那就是现任的CEO们正在衰老。出生于1952年至1956年间的婴儿潮一代的CEO，如今都已经迈入60岁的年龄段，这就决定了他们继续活跃在舞台上的时期不会太久。“这是一个世代交替的过程，”索南菲尔德说，“所以，当婴儿潮一代退休人数达到了绝对峰值，这将会是一个巨大的冲击。”

有趣的是，并不是每一位首席执行官都遵循同样的标准。与问责制的趋势相反，像特斯拉的埃隆·马斯克以及Facebook的创始人马克·扎克伯格，尽管他们特立独行或是自作主张，也无论他们做出什么样的举措，在大多数董事会成员和股东眼中似乎都是绝对正确的。

只不过，这样的例子在2019年似乎显得越来越少。