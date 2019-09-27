5G时代最大受益者是谁?专家：难讲，但不能为5G而5G

9月27日消息，今天网易科技《5G·未来沙龙》在网易北京研发中心举行，在圆桌讨论环节上，现场嘉宾就5G未来面临的挑战、技术领先的关键点、未来存在的行业机会等热门话题进行了讨论。

参与圆桌讨论的嘉宾包括OPPO 5G专家沈嘉、紫光展锐消费电子产品规划部部长钟宝星、360公司安全研究院高级研究员、技术总监黄琳、观界科技CEO刘天成以及九合创投高级投资经理、九合创投5G领域研究员王晓妍。

一、5G时代最大的受益者是谁？

观界科技刘天成表示，“4G出现的时候大家都不会知道直播、短视频会成为最大赢家。5G时代我最看好的远程医疗，原因是因为它重要且紧急。在产业端，医疗和教育都是存在着机会的。”

九合创投王晓妍则表示，目前5G落地应用主要还是移动、手机这些消费互联网端的落地，对于产业端的爆发还需要技术一步步进步和发展，目前来看在智慧电网、金融低时延的应用在未来都存在着机会。

OPPO 5G专家沈嘉则有一些不同观点，在他看来明年也好，未来一两年也好，现有的业务能流畅使用就很好了，比如像素更高，实时速率更好，减少卡顿，把整体的水平先提升上去，并不一定马上就会有什么新的应用出现。“我认为第一轮的爆发其实就是现有业务感受体验的提升；第二轮可能才是出现新的应用，比如更高清的短视频和直播、AR、VR、智慧家庭等方向都有可能在第二轮爆发。”

紫光展锐钟宝星则认为，任何应用要起来都有个过程，也就是要考虑短板的问题，让所有民众感受到5G时代是有延迟的，5G设备要普及到一定程度之后，才能让所有人体验真正的5G。“手机的处理能力越来越强，一些小众的应用，云游，未来可能会有更大的市场。”

360黄琳也表示，很难预测未来5G的最大受益者是谁。“我们一开始会知道推荐性的视频内容会出来，但不知道会是抖音。现在5G的模组也没有成熟，有很多商家却开始为了5G而5G，其实这种是看不到明显的收益的，只有5G模组真正成熟后才能看到真正的受益者是谁。”

二、5G时代中国的机会在哪？

王晓妍谈到，5G肯定是下一个革命的制高点，每个国家都在卯足力气抢占先机，相对来说中国是存在机会的。“中国的5G技术是全球领先的，我们这套标准未来也可以向日本、欧洲面向全球进行售卖；其次是中国是全球最大的单一市场，我们庞大的市场规模、丰富的应用场景，其实就是我们的机会，未来5G的机会是在中国这边的。”

刘天成则表示，中国之前主要是靠政策红利、人口红利来发展，现阶段对于中国来说则是个更大机会。“因为很多领域都是重新开始的，鹿死谁手还不一定。不论是5G还是其他的全新的东西，可以从零开始，从负数开始重新比拼，这对于中国来说就是机会。”

沈嘉谈到，移动通信给中国带来的机会是从3G末期、4G就开始了。在他看来，从网络规模上中国现在是绝对的世界领先，全球50%的4G基站都在中国。其次是在技术研发上，原来中国在芯片上存在着短板，现在这些方面已经出现公司在迎头赶上。

“中国有一个非常庞大的市场，更有一群爱玩、喜欢新鲜事物的中国人，这是非常适合IT发展的市场；二是中国的体制，国外的运营商是完全从经济利益上考虑的，中国则有政府出现管控提速降费，拉动后面的信息化业务共同发展；三是美国跳进了毫米波坑里，大量研发放在这个里面，我们则避开了这个路线。”沈嘉说。

钟宝星则从芯片角度讲5G会给中国带来什么机会。“2G时代全球经济中心就是在欧美，那个时候诺基亚、摩托罗拉多么的辉煌，但到了3G时代开始，你能看到中国已经在慢慢赶上了。从芯片角度，比如5G时代SOC的7纳米工艺，我们明年可能就会量产，这是在全球领先的科技。”

黄琳最后总结，中国在5G时代无疑处于领跑的位置。“但大家不要飘起来，踏踏实实做好产业升级，让5G把其他产业都带动起来才是更有价值。”