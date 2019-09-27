海尔U6900系列4K电视在印度市场推出，售价约人民币7078元起

IT之家9月27日消息 据91mobiles报道，海尔U6900系列4K LED电视在印度市场推出，售价69990印度卢比（约合人民币7078元）起。

海尔Haier U6900系列具有智能AI功能，采用4K LED面板，尺寸方面有50英寸、55英寸、58英寸和65英寸的屏幕尺寸。

海尔U6900系列电视采用时尚的设计和菱形切割的金属框架，具有杜比数字技术和立体声效果，可以提供身临其境的体验。用户可以直接从Google Play商店下载应用，电视的遥控器还提供Netflix和YouTube的热键。此外，这款智能电视支持Google Assistant的语音控制，可以控制智能家居。

海尔印度公司总裁埃里克·布拉甘萨（Eric Braganza）表示，海尔一直致力于通过最新的创新和最先进的产品，推动行业发生革命性变化。新的智能电视可以为用户提供更好的娱乐，不仅满足了用户对点播内容的需求，而且能够控制其他支持物联网的设备。

价格方面，50英寸型号的价格为69990印度卢比（约合人民币7078元），55英寸型号的价格为89990印度卢比（约合人民币9100元），58英寸型号的价格为92990印度卢比（约合人民币9404元），65英寸型号的价格为99990印度卢比（约合人民币10111元）。