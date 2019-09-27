《黑寡妇》电影时间线接《美队3》，“红房子”特工至少7位

IT之家9月27日消息 据外媒报道，漫威《黑寡妇》独立电影又曝出不少新的信息，剧中出现年轻美国队长，《黑寡妇》独立电影的时间线大体承接《美队3》。

在近期迪士尼2020启动会议上，《黑寡妇》部分片段流出，其中就有年轻时的美国队长，这里并不是闪回也不是老镜头，也就是说美国队长会在《黑寡妇》中客串出演。而之前盛传的“钢铁侠”回归可能以闪回的方式或是未启用的删减片段呈现。

另外，有爆料说删减片段内容是，托尼和美队、巴基决战之后，寡姐找到托尼，表示了自己歉意。而托尼并没有责怪她，让她快点逃走。因为寡姐在关键时刻叛变，帮助美队逃跑，因此也成了政府的通缉犯。独自离开的寡姐在《美队3》之后遭到了红房子的追杀，进而引出《黑寡妇》的电影剧情。

影片《黑寡妇》并不只是指寡姐一个人，而指的是从训练营“红房子”里走出的几名特工，目前除了寡姐娜塔莎，还有两名黑寡妇分别是叶莲娜和梅丽娜。当然上周《黑寡妇》又公布了四名女性演员，分别饰演另外4位红房子里的黑寡妇。这样来看，“红房子”里的“黑寡妇”至少有七名。

红房子主要的工作就是训练出优秀的女特工，他们会搜集苏联的女弃婴，从小开始训练她们抛弃感情，自相残杀，在美队3的官方小说中，娜塔莎说起过在红房子的训练：“在苏联红房子里训练的时候，所有的年轻女孩儿都住在一起，那些人让我们成为了朋友。后来把我们丢到了一片冻土荒原，限我们两周内回去，却给了我们只够一个人活下去的物资……”

预计该片将在明年五月份上映，作为漫威宇宙第四阶段的开篇之作，《黑寡妇》电影也将填补漫威宇宙那些缺失的历史。