阅文拓展泰国网络文学市场，收购OBU 20%股权

9月27日晚间消息，阅文集团宣布，通过公司全资附属公司阅文文学订立收购协议，收购泰国公司OBU20%股权。

据公告披露协议，阅文集团通过阅文文学与Kapok Tree、Ookbee、OBU等已订立收购协议，Kapok Tree有条件同意出售，且阅文文学有条件同意收购OBU全部已发行股份的10.2443%；Ookbee有条件同意出售，且阅文文学有条件同意收购OBU全部已发行股份的3.1945%；及阅文文学同意认购，且OBU有条件同意发行及配发OBU全部已发行股份的6.5612%。

交易总代价为1051.12万美元（约7491.95万元人民币）。完成后，阅文文学将持有OBU全部已发行股份的20%。腾讯为阅文集团控股股东，而Kapok Tree为腾讯的全资附属公司，OBU由腾讯持有42.00%。此项交易为关连交易。

Ookbee是一家互联网公司，主要从事经营数字内容平台及向以泰国为主的互联网用户提供PGC及UGC数字内容。OBU为一家根据泰国法律注册成立的私人有限公司，主要通过其及其附属公司拥有的多个网络平台从事提供网络文学及数字生活内容业务。

过去数年，OBU团队开发及培育出多个OBU及Ookbee旗下的创新平台或业务线，包括泰国首家对话小说平台、一家独立音乐社区、一家生活视频社区及一家电影、电视剧工作室，且这类多元化平台及业务线于未来可提升OBU及Ookbee知识产权改编的能力。

截至2017年及2018年12月31日止的两个财政年度，OBU分别录得亏损净额1.08亿泰铢（约2500万元人民币）及1.79亿泰铢（约4200万元人民币）。截至2018年年底，OBU的资产总值约4.8亿泰铢（约1.12亿元人民币）。

此外，为更好地发掘潜在商机及进军泰国网络文学市场，阅文文学及Ookbee将在泰国建立合营公司，其将分别由阅文文学及Ookbee持有60%及40%权益。

泰国有约5700万互联网用户，是拥有最高互联网渗透率的东盟国家之一，且是高速互联网成本最低的国家之一。根据其最新的经济政策，为使泰国发展成为价值导向型经济体及数字型经济体，泰国政府重视多个重点目标，将有助于进一步培育互联网产业。

阅文方面认为，尽管泰国整体出版行业于过去数年呈现下滑趋势，众多出版商及内容制作商依赖书店等传统渠道作为主要销售渠道，而电子书、自主出版及UGC渠道等网络渠道仍在起步阶段，预期泰国网络文学市场将以较快速度增长。

在拓展国内市场的同时，阅文目前正持续发力海外市场。今年上半年，阅文与传音控股达成战略合作，共同开拓及发展非洲在线阅读市场；与新加坡电信共同拓展东南亚地区网络文学服务，在内容开发、授权、分发、营销推广和数字支付等方面进行合作。

据阅文集团年中报告，其旗下海外英文网站及移动平台WebNovel用户访问量在2019年上半年达到约1800万，覆盖400余部中文译文作品和近5万部本地语言原创文学作品。