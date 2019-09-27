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对话英特尔Rick Echevarria：技术能让奥运会更深入大众

2019-9-27 23:26:46来源：凤凰科技作者：花子健责编：嗜橙评论：

9月27日消息，英特尔公司市场营销集团副总裁兼全球奥运项目办公室总经理Rick Echevarria和阿里云智能奥运业务总监、国际业务PMO总监李辛在2019年云栖大会上接受了凤凰网科技的采访，他们都认为技术能帮助奥运会更加普惠，从而帮助更多国家具备举办奥运会的条件。

在2019年阿里巴巴云栖大会上，英特尔宣布与阿里云合作，针对2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会推出360 8K VR、3D数字孪生、云转播等全新技术。此外，双方还将面向2020年东京奥运会，在人工智能3D运动员追踪领域展开合作。

Rick Echevarria表示，2018年在巴塞罗那，英特尔就宣布和日本的电信运营商docomo合作为2020年东京奥运会部署5G技术，到目前为止，所有的工作进展都很顺利。“在平昌冬奥会结束后，我们掌握了两点经验教训。第一点，就是不存在所谓的序列排序，工作事项不是按照时间先后顺序一项一项完成的，不管是从主办方来说，还是奥运赛事本身，很多工作是并行的。第二点，每一个奥运组委会，都想借鉴上一届组委会的经验教训与所使用的技术，从而使本届奥运会更加富有创新性。”他说。

李辛也表示，阿里云和英特尔希望借助科技的力量让更多国家的人们能够参与到奥运会中。例如借助科技的力量，不断沉淀与利用历史数据，可以使更多的国家和地区，包括一些组织能力相对大国来说较为欠缺的国家和地区，能够复用历史数据和经验，更容易、更高效的举办奥运会，从而使奥林匹克能够更覆盖全球。“到目前为止，举办过奥运会的国家和地区从全世界范围来看还是比较少的，我们希望能够借助科技的力量，真正的让大众广泛参与到奥林匹克中来。”他说。

在2020年东京奥运会之后是2022年北京冬奥会，这也是继2008年北京奥运会后，奥林匹克运动会再一次回到中国。“当前我们一起开始进入了2022年北京冬奥会的筹备过程。”李辛表示，双方在符合中国用户的观念习惯与体验等方面做了探索和研究。英特尔和阿里云还希望更多的中国本土化生态合作伙伴能一起参与其中。

英特尔方面也已经将负责2022年北京冬奥会的团队建立起来，并任命吕冬作为英特尔全球奥运办公室北京2022奥运项目负责人。他表示，英特尔在在中国有工厂、研发团队和非常大的市场销售团队，有非常多的资源来去支持北京奥运会。

比如英特尔和阿里云合作的3D运动员人工智能追踪技术，首先是在电视转播方面，当运动员完成项目以后，能够实时展现其运动数据，使转播更具有观赏性。另一个非常重要的应用就是帮助运动员训练，这个系统是通过人工智能算法与计算机视觉，实时的追踪运动员在运动过程中的身体姿态、角度等精确的数据，并且不需要传感器。

吕冬说：“我们已经与一些运动队做过探讨，他们都认为这方面技术对运动员训练有很大的帮助。我们也正在跟相关的国内冰雪运动机构、运动队和组织探讨下一步的合作，希望利用最顶尖的技术真正的帮助中国运动员在冰雪赛事上的表现的更加优异。”

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关键词：英特尔

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