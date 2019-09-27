索尼与迪士尼达成协议，漫威将继续拍摄《蜘蛛侠3》：荷兰弟主演

IT之家9月27日消息 据国外媒体报道，索尼和迪士尼今日宣布，漫威影业（Marvel Studios）将拍摄《蜘蛛侠：英雄归来》系列的第三部电影。这部电影将由汤姆·霍兰德（Tom Holland）主演，定于2021年7月16日北美上映。

这意味着，蜘蛛侠回归MCU漫威电影宇宙，索尼同意漫威影业CEO 凯文·费奇继续制作蜘蛛侠3，荷兰弟Tom Holland将回归主演，同时可以确定蜘蛛侠将继续出现在未来的MCU电影里。

对于回归，凯文·费奇非常开心兴奋，表示：“蜘蛛侠在MCU中的旅途继续进行让我感到兴奋，能够继续合作使我和所有[漫威影业]的人都很激动。”凯文·费奇说道，“蜘蛛侠是一个强大的偶像和英雄，他的故事覆盖到世界各地的全龄段观众。他也是唯一一个拥有超能力穿越电影世界的英雄，所以当索尼继续开发他们自己的蜘蛛侠诗集时，你永远不知道未来会有什么惊喜。他也是唯一一个能够有能力贯穿电影宇宙的英雄，而索尼将会继续开发他们的蜘蛛侠宇宙并将会带来意想不到的惊喜。”

上述话语透露出“荷兰弟”汤姆·赫兰德将会继续在MCU饰演蜘蛛侠，同时也会在索尼影业的“蜘蛛宇宙”系列里饰演蜘蛛侠，很可能联动毒液等英雄。