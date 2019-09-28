详解凯迪拉克CT5全新电子架构：每小时处理4.5TB数据量

当今一辆车的电子控制单元ECU动辄30、40个，已经超越10年前的2倍。先不说未来5G车与物联网的无线信息通讯如何通畅，解决车内传感器、ECU之间的信息沟通就是一个很大的问题。从驱动系统到打开门时点亮的小灯，没有数据交流，恐怕一件事都做不成，更不要提未来自动驾驶，摄像头图像、雷达等传感器的爆棚数据量和即时分析。

解决车内用于发动机、变速箱、车载通信、车载娱乐、驾驶操控、车身控制的ECU交流的全新电子架构变得日益重要。也正因为如此，通用汽车宣布了全新一代电子架构技术，并将在今年第四季度率先搭载在全新的凯迪拉克CT5上。

每小时4.5TB

用通用汽车全球电气化产品、系统及软硬件副总裁丹·尼科森的话来说，就是“通用汽车全新一代电子架构，就充分整合了我们对车辆软硬件开发的巧思与探索。”

▲通用汽车全球电气化产品、系统及软硬件副总裁丹·尼科森

这是一套更高效快速的通讯系统，每小时能够处理4.5TB的数据量，这意味着一块8TB的电脑硬盘，也无法保留超过2小时的数据整理。新一代电子架构同时善用100Mbps，1Gbps及10Gbps以太网络传输，将数据处理能力相比之前系统提升5倍。

在提升速度的同时，新电子架构将全面支持OTA更新升级，通过软件来维护车辆全生命周期内的大多数子系统，包括发动机与变速箱的控制模块、车载通信系统、车载娱乐系统和车身控制系统。

这可不是一件容易的事，为了这套全新的电子架构，通用汽车在全球范围内召唤了300多名电气、硬件和软件工程师以及计算机科学家，光是研发中的专利申请就超过100多项。其中通用汽车中国前瞻技术中心和泛亚技术中心的实验室，也加入到新系统的研发和测试中，确保系统也能够在国内的联网环境中运用自如。当然，也意味着中国消费者的需求在设计之初就被考量在内。

但高速不意味着不安全。新电子架构选择与航空系统进行对标，提供针对网络信息安全等保护。是的，像《速度与激情8》那般美女敲敲键盘，全城车载电子系统被入侵的科幻场景直接抹杀在电子架构最初的底层设计中。目前，包括信息认证、基于Hypervisor的车载娱乐系统以及OBDII的接口，都已经加入到安全保护的范畴中。

2025年全面推广

凯迪拉克CT5首发新电子架构也仅仅是开始。通用汽车的目标是能通过全新的电子架构技术搭载上更多高科技，例如更完全的电气化、更智能的主动安全系统、网络互连乃至未来的自动驾驶，车内数据能够被安全、可靠、快速的交流本身就是所有的基础。

这份基础也将很快影响到包括Super Cruise超级智能驾驶系统、智能网联系统的推广，也就意味着凯迪拉克CT6上能放开双手的Super Cruise有更多机会普及到更多车型。

到2025年，通用汽车在中国推出的全球品牌车型中超过半数都将搭载这一全新电子架构。通用汽车跨品牌、跨平台大规模快速部署将是大势所趋。

通用汽车的目标也不仅停留在实现高效率行驶上。他们设计了一个“零事故、零排放、零拥堵“的超高目标，在第四季度凯迪拉克CT5迈出第一步之后，将根据实际情况不断调整，将新电子架构跨平台推向更多车型。

无论是基于5G的车载联网，还是自动驾驶技术演进，通讯技术稳步升级都显得至关重要。通用汽车的技术突破从来不是忽然间拔地而起，而是通过一步一步技术迈进来换来质变。毕竟刘雯敢在CT6上放手，XT5、XT4敢承包每年车载流量。在拥抱高科技态度上，通用汽车向来都是无比积极的。