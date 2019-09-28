海外版Moto G6 Play更新Android 9.0 Pie

IT之家9月28日消息 据phonearena报道，AT&T版Moto G6 Play是尚未更新为Android 9.0 Pie的手机之一，但并非式摩托罗拉的原因。众所周知，到现在为止，美国运营商必须在发布这些更新之前对其进行彻底的测试。



但是，AT&T花了几个月的时间才将Android 9.0 Pie引入到Moto G6 Play中来。目前该运营商已经确认Moto G6 Play正在获取更新，其中还包含9月的安全补丁。

根据更新日志，适用于Moto G6 Play的Android 9.0 Pie的大小为1.12GB，因此在尝试下载和安装手机之前，请确保手机上有足够的可用存储空间。

Moto G6 Play▲

Moto G6 Play拥有4,000 mAh大电池，摩托罗拉表示，正常可连续使用36小时，也带有15W TurboPower充电器。Moto G6 Play搭载的骁龙430芯片组虽然不是特别强大，但5.7英寸720p +分辨率显示屏也够用了，该机只提供3 GB的RAM和32 GB的存储空间（可通过microSD进行扩展）的版本。该机后置1300万像素摄像头，可拍摄1080p @ 30 fps视频，前面的自拍相机同样为800万像素。